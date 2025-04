Airbnb svela la passione per il design in occasione della Milan Design Week e consiglia sei alloggi imperdibili.

La Milano Design Week 2025 è un ottimo spunto per riflettere sulla passione sempre più crescente per il mondo del design, soprattutto da parte delle nuove generazioni. Il fermento che anima Milano in questa settimana si riflette anche su Airbnb, dove la domanda di alloggi ha registrato un notevole incremento: le ricerche per soggiornare in città durante l’edizione 2025 sono aumentate del 36% rispetto all’anno precedente.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

A testimonianza della crescente attrattività internazionale della manifestazione, le ricerche provengono da paesi quali Italia, in cima alla classica, seguita a breve distanza da Francia e dal Regno Unito. Germania, Stati Uniti e Brasile completano il quadro di un pubblico sempre più globale. La crescita delle ricerche su Airbnb durante la Design Week è trainata soprattutto dalla Gen Z con un incremento del 63% rispetto al 2024, dimostrando come questa generazione stia diventando una vera protagonista nel mondo del design.

Seguono i Millennial con un aumento del 35%, mentre la Gen X (+26%) e i Boomer (+9%) mantengono un ruolo di rilievo, seppur con una crescita più contenuta. Interessante anche il trend delle modalità di viaggio: una prenotazione su due riguarda coppie o piccoli gruppi di due persone, a conferma di una forte propensione a vivere la Design Week in modo intimo e curato nei dettagli e un interesse sempre maggiore per esperienze di viaggio personalizzate, focalizzate sul design e sull’architettura.

Airbnb: sei alloggi per chi ama il design

Airbnb presenta dunque sei alloggi esclusivi che seguono le tendenze più amate dai giovani. Questi spazi, che combinano estetica, creatività e un forte impatto visivo, riflettono una crescente attenzione per la sostenibilità e il benessere, grazie all’utilizzo di tecnologie green, materiali naturali e ambienti pensati per il relax e l’immersione

nella natura.

Dalle vibranti icone Pop Art sul Lago Maggiore, alle affascinanti geometrie industriali nel cuore di Torino, fino alle ville minimaliste e ai rifugi green sul Lago di Como, ogni alloggio racconta una storia di stile e innovazione, in perfetta sintonia con il concetto di design moderno e sostenibile.

La Pop Art a Pallanza e geometrie a Torino

Loft Pop Art a Pallanza (VB)

In questo loft dal design moderno ampie vetrate inondano gli spazi di luce naturale, mentre arredi di ispirazione Pop Art creano un’atmosfera vivace e sofisticata. Chi ama il relax può godere del comfort della poltrona sospesa con vista sul verde o rilassarsi sulla terrazza panoramica. Situato a Pallanza, a pochi passi dal lago Maggiore, questo appartamento è perfetto per chi cerca un mix di stile, comfort e natura.

Geometrie industriali nel cuore di Torino

Un loft esclusivo dove il design contemporaneo incontra l’eleganza industriale. Situato a Torino, questo spazio dal carattere deciso si distingue per la sua struttura a doppio livello, le linee pulite e l’uso sapiente della luce. Il mix di materiali – legno caldo, acciaio minimalista e vetro – crea un’atmosfera sofisticata e accogliente. Perfetto per chi cerca un soggiorno immerso nello stile e nella modernità, il loft offre una cucina super accessoriata, un’area living confortevole e una zona notte sospesa con vista sull’ambiente sottostante. Un’esperienza unica per viaggiatori e creativi in cerca di ispirazione.

Una glass house a Laglio e un rifugio green a Como

Casa in stile Glass House con richiami Pop a Laglio (CO)

Un’oasi di lusso e design affacciata sulle rive del Lago di Como. Questo alloggio ispirato alle Glass House offre spazi eleganti e contemporanei, con ampie vetrate che creano una connessione perfetta tra interni e paesaggio. L’arredamento sofisticato, arricchito da tocchi di Pop Art e dettagli di design, si unisce alla luce naturale per un’atmosfera unica. Ideale per chi cerca un soggiorno raffinato e rilassante, immerso nella bellezza del lago e delle montagne circostanti.

Rifugio Green a Torno sul Lago di Como

Un’oasi di design sostenibile affacciata sulle acque cristalline del Lago di Como. Questa villa dallo stile minimalista e contemporaneo si integra perfettamente nel paesaggio circostante, grazie all’uso di materiali naturali e alla tecnologia green, come i pannelli solari sul tetto. Le ampie vetrate regalano viste mozzaffiato sulle montagne e sul lago, creando un dialogo armonioso tra interni ed esterni. Il giardino privato e l’accesso diretto all’acqua rendono questa casa il luogo perfetto per chi cerca relax, natura e architettura d’eccellenza.

Stone House e design fusion

Stone House: Tradizione e Design a Brienno (CO)

Questa affascinante casa in pietra a Brienno, sul Lago di Como, incanta con le sue pareti in pietra a vista, le travi in legno originale e un’eleganza rustica senza tempo. La cucina, perfettamente integrata nello spazio, combina materiali grezzi e forniture moderne, creando un’atmosfera accogliente e raffinata. Grandi finestre incorniciano la natura circostante, creando una connessione tra interni ed esterni. Perfetta per chi cerca un’esperienza esclusiva in un’ambientazione dal fascino unico, dove tradizione e contemporaneità si fondono in un equilibrio perfetto.

LEGGI ANCHE: Galleria Campari: la nuova project room e gli eventi di primavera

Alloggio Fusion e atmosfere Zen a Boetto (SO)

Un rifugio di design dove lusso e benessere si incontrano. Ispirato al design orientale, è uno spazio ricavato con atmosfere avvolgenti, illuminazione e dettagli di ispirazione orientale. Il letto basso in stile giapponese, le forniture in legno e i giochi di luce creano un ambiente rilassante e sofisticato. Perfetta per una fuga romantica o un soggiorno rigenerante, questa casa è un’oasi di tranquillità immersa nella bellezza della Valtellina.