Macs, Ale Senso e Rame13 trasformano gli spazi di lavoro in opere di street art: il 3 aprile l’inaugurazione a La Rustica.

Trasformare in macchie colorate capannoni industriali, serbatoi, edifici e container. Oppure, in altre parole, rendere i luoghi di lavoro e in particolare i parchi logistici imponenti opere di street art. È stata questa l’intuizione di Prologis e dell’iniziativa PARKlife, che si è concretizzata in una serie di tappe in giro per l’Italia. Il 3 aprile tocca a Roma, in via Licini 12, dalle 17:30 alle 20:00, dove verrà inaugurato l’ultimo progetto realizzato da Prologis.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Tre street artists di fama internazionale – Macs, Ale Senso e Rame13 – hanno trasformato i luoghi di lavoro in punti di aggregazione, integrandoli nel tessuto sociale e artistico di una delle città più vivide d’arte.

PARKlife, luoghi di lavoro accoglienti e green

Alla presenza degli artisti, in un ambiente vivace e conviviale, il quartiere La Rustica ospiterà un evento che incarna perfettamente la filosofia di Prologis: rendere accoglienti e confortevoli i parchi logistici, regalare ai lavoratori spazi luminosi e funzionali dotati anche di aree per socializzare e fare attività sportiva all’aperto, come piste ciclabili e percorsi nel verde.

LEGGI ANCHE: Valerio Berruti: ‘More than kids’, un viaggio oltre l’infanzia alla Fondazione Ferrero

Dopo i progetti a Interporto Bologna, Lodi e Romentino, ora è il turno di Roma, il quarto parco logistico a essere caratterizzato dalla street art. Parallelamente, Prologis sta ampliando le sue iniziative di arte urbana. In particolare, con il Parco logistico di Tiburtina, opera di Rame13, e Castelnuovo di Porto, una nuova opera di Ale Senso, accanto al murale di Hitnes.