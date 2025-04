Nei weekend del 4-6 e 11-13 aprile il circo contemporaneo arriva nei cortili di Largo delle Terme Gordiane con ERP Fest 2025.

Dopo aver conquistato quasi duemila spettatori nella prima edizione, torna ERP Fest – Il Circo in Cortile, il progetto dell’Associazione Giovanile Meltingpot che porta il circo contemporaneo nei quartieri popolari. Nei weekend del 4-6 e 11-13 aprile, alle ore 17:00, Largo delle Terme Gordiane (V Municipio) si animerà con artisti e collettivi under 35 di teatro di strada e circo. Sei pomeriggi di laboratori e performance, tra abitazioni di Edilizia Romana Popolare, per un evento gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

Meltingpot, nata per valorizzare la creatività under 35, trasforma gli spazi urbani con azioni comunitarie. Dopo Villa de Sanctis e Torpignattara, l’ERP Fest 2025 sceglie Largo delle Terme Gordiane come palcoscenico. “Dopo un’attenta analisi, abbiamo compreso come Largo delle Terme Gordiane, il luogo che ci ospita, sia il cuore pulsante del quartiere e un punto di ritrovo per i suoi abitanti”,ha dichiarato Leonardo Varriale, direttore artistico di Meltingpot.

ERP FEST © Emidio Vallorani HF4

“Siamo entrati in punta di piedi, con delicatezza, in una comunità così intima, scegliendo di portare spettacoli di circo contemporaneo capaci di coinvolgere la vita del quartiere in un dialogo diretto con chi lo abita”, aggiunge. Un’iniziativa che unisce generazioni, con attività pensate per famiglie, tra gioco e collaborazione.

Arte inaspettata

La rassegna mescola circo contemporaneo e teatro di strada, con performance che accolgono il pubblico in modo giocoso e laboratori che stimolano la partecipazione. L’obiettivo? Ripensare i cortili come luoghi di incontro e cultura, lontano dai soliti circuiti. Sostenuto da MiC e SIAE tramite il programma Per Chi Crea, e con il patrocinio del Municipio Roma V, ERP Fest si conferma un progetto che dà voce ai giovani talenti e alla vitalità dei quartieri. Per trasformare il quotidiano in un’esperienza straordinaria.

Immagini © Emidio Vallorani HF4