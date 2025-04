Il CVTà Street Fest celebra il suo decimo anniversario nel 2025, trasformando ancora una volta il borgo molisano di Civitacampomarano in un palcoscenico globale per la street art.

Dal 30 maggio all’1 giugno, il borgo molisano di Civitacampomarano si accende con la X edizione del CVTà Street Fest, festival internazionale di street art diretto da Alice Pasquini, nominata nel 2024 Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Dieci anni di creatività, musica e tradizione per celebrare un progetto che ha trasformato un paese quasi abbandonato in un museo a cielo aperto, meta globale della street art. Ingresso gratuito per tre giorni di festa, con artisti da tutto il mondo e un programma musicale d’eccezione.

Un decennale di rigenerazione

Nato da un invito a dipingere i muri di un borgo spopolato, il CVTà Street Fest – organizzato dall’Associazione Culturale CivitArt con il Comune di Civitacampomarano – festeggia dieci anni di resistenza culturale. Oltre 50 artisti, da David de la Mano a Banksy, hanno realizzato più di 90 opere, dando nuova vita a muri di pietra, porte abbandonate e scorci sanniti. Circa 25 mila visitatori annui, italiani e stranieri, hanno riscoperto Civitacampomarano, spingendo i residenti a tornare e aprire attività.

L’Italia che r/esiste offre i suoi muri agli artisti di tutto il mondo recita il claim. E il festival dimostra davvero come l’arte possa creare comunità, intrecciandosi armoniosamente con il paesaggio e la fortezza angioina.

La X edizione schiera una lineup di prim’ordine. Dal Belgio arriva Jaune (Jonathan Pauwels) con i suoi stencil ironici; dalla Germania Case MaClaim, pioniere dei graffiti fotorealistici con la Ma’Claim Crew; dal Regno Unito Lucy Mclauchlan, tra disegno e musica, e Xenz (Graeme Brusby), veterano della scena graffiti anni ’80.

E ancora, il giapponese Twoone, “Hungry Animal”, fonde Oriente e Occidente, mentre l’italiano Elfo porta il fascino dell’effimero tra street e land art. Alice Pasquini torna a dipingere, celebrando il decennale con un’opera che ricorda le origini del festival. Gli artisti dialogano con il borgo, trasformando ruderi in tele vive, in un’arte contestuale che respira con la comunità.

Musica e cultura viva

La musica anima le notti con Daddy-G (Grant Marshall dei Massive Attack), padre del Bristol Sound, DJ Vadim (Russia-UK) e l’italiano MistaP. Ma CVTà è più di un festival: è uno scambio culturale. Tornano i workshop di Urban Photo Hunts con Terza Natura, esplorazioni fotografiche degli spazi urbani, e la poetry slam, gara di versi giudicata dal pubblico. “Non si realizzano solo opere, ma si scambiano culture” spiega Pasquini.

Headquarter è Casa Cuoco, dimora dell’illuminista Vincenzo Cuoco, ristrutturata con Airbnb, Anci e il Ministero dei Beni Culturali, che ospita gli artisti e si affaccia sul Castello Angioino, tra le opere del festival.

