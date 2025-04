La Milano Art Week 2025 è anche l’occasione per riflettere sul ruolo della creatività nel mondo contemporaneo. I talk di Art For Tomorrow.

Nel pieno della Milano Art Week 2025 (1-6 aprile), venerdì 4 aprile, Palazzo Reale ospita gli Art For Tomorrow Talks, due incontri sul ruolo della cultura e della creatività nel mondo contemporaneo. Promossi da Comune di Milano e Milano & Partners con la Democracy & Culture Foundation, i talk riconoscono alla città il suo ruolo di hub culturale globale. L’ingresso è su prenotazione tramite il sito della Milano Art Week o Eventbrite.

“Milano è da sempre un punto di riferimento di creatività e innovazione, e siamo felici di accogliere l’edizione del 10° anniversario di ‘Art for Tomorrow’ nella nostra città”, ha dichiarato l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi. “La sua presenza all’interno della Milano Art Week sottolinea ulteriormente il nostro impegno costante nel promuovere il dialogo artistico e nel ribadire il ruolo primario della cultura per la comunità. In un’epoca segnata da sfide globali, iniziative come questa sono un forte richiamo al ruolo fondamentale che l’arte svolge nel plasmare società più inclusive, dinamiche e che guardano al futuro”.

Un segnale chiaro, dunque: Milano si conferma palcoscenico ideale per riflessioni che intrecciano arte e società.

I talk a Palazzo Reale

Il primo talk di venerdì 4 aprile esplorerà le “alleanze creative” e la collaborazione nello spazio culturale. In dialogo, Nicola Ricciardi, Direttore artistico di miart, Julia Blaut, Senior Director of Curatorial Affairs della Fondazione Robert Rauschenberg, Anthony Huberman, curatore e scrittore, e l’artista Giulia Cenci.

Il secondo sarà un dialogo esclusivo con Amos Gitaï, artista e regista di fama internazionale. A moderare entrambi gli incontri, in lingua inglese, sarà Roslyn Sulcas, giornalista culturale del New York Times. Due occasioni per immergersi in visioni che spaziano dall’arte alla democrazia, aperte al pubblico con registrazione obbligatoria.

La Milano Art Week, coordinata dall’Associazione Arte Totale (ArtsFor, Artshell, MAC Milano Art Community) con miart e le principali istituzioni pubbliche e private, è la cornice perfetta per questo evento. La Democracy & Culture Foundation, nata nel 2019, si dedica a rafforzare la società attraverso il dialogo e una governance efficace, facendo di Art For Tomorrow una piattaforma globale. Milano, scelta per il decennale, si prepara a brillare tra cultura e creatività.

Foto Shutterstock