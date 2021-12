Hentai è il termine più cercato su Pornhub nel 2021, ma cos’è?

Al primo posto nelle ricerche sul noto sito porno c'è una parola che ha a che fare con la cultura giapponese. Ecco di che cosa si tratta

Un tempo sgranavamo gli occhi davanti al termine ‘Kamasutra’, ma negli anni il mondo del porno ci ha fatto familiarizzare con decine di parole all’apparenza bizzarre e misteriose. Il 2021 è stato l’anno dell”hentai’. Ma sapete di che cosa si tratta? Molte persone probabilmente sì, dal momento che si è rivelato il termine più cercato su Pornhub nell’anno che ormai sta per concludersi.

Che cos’è l’hentai

Nella cultura giapponese l’hentai, che si può tradurre con ‘anormale’, ‘pervertito’, può riferirsi a qualsiasi tipo di feticcio sessuale. In tutto il mondo, però, descrive più spesso la forma pornografica dell’anime, uno stile di animazione cinematografica e televisiva giapponese. Sul web si possono trovare centinaia di migliaia di video hentai, comprese produzioni professionali, animazioni fatte in casa realizzate dai fan e scene generate in 3D.

I cartoni sono meglio della realtà?

Da Pornhub fanno sapere che ‘hentai’ è diventato il termine di ricerca più popolare al mondo dopo esserlo stato negli Stati Uniti, che rappresentano non a caso il più grande pubblico della piattaforma dedicata ai video hot. La dottoressa Laurie Betito, psicologa clinica, terapista sessuale e direttrice del Pornhub Sexual Wellness Center, osserva che: “I cartoni animati sono più fantastici del normale porno. Possono offrire più stimoli visivi in ​​termini di movimenti, angoli, colori ed espressioni facciali. Perché non è reale, può andare oltre, con meno vincoli che offre la realtà. Il porno hentai tende anche ad avere più di una trama e le persone sembrano essere sempre più attratte dal contesto”.

Gli Italiani e il porno

Al di là dell’hentai, su Pornhub il traffico è sempre molto intenso. Se gli Stati Uniti si confermano ancora una volta il Paese più affezionato al sito in questione, come si piazzano gli altri Stati, e soprattutto l’Italia? La medaglia d’argento va al Regno Unito, quella di bronzo al Giappone. Seguono Francia al quarto posto e l’Italia al quinto, davanti a Messico, Canada, Germania e Filippine.

Foto: Shutterstock