The Pineapple Thief: nuove date per il tour europeo 2022

La progressive indie/rock band britannica presenterà dal vivo i brani raccolti nel recente album, Version of the Truth e le tracce più significative del loro lungo percorso artistico. Previste quattro date in Italia: a Roma saranno il 25 febbraio all’Auditorium Parco della Musica.

The Pineapple Thief hanno recentemente completato la prima parte del tanto atteso Versions Of Truth UK & European Tour. Questo tour di grande successo li ha visti suonare per i loro fan entusiasti e desiderosi di vederli di nuovo dal vivo, rendendo The Pineapple Thief una delle prime band dopo la pandemia a realizzare un tour oltre i confini del proprio Paese. La band ha annunciato ulteriori concerti nella seconda parte del tour europeo, previsto nel 2022, che inizierà proprio dall’Italia.

Bruce Soord, leader della band, così commenta: «Il nostro recente tour in Europa ci ha ricordato quanto sia bello suonare dal vivo di fronte a persone in carne e ossa, finalmente. Siamo stati una delle prime band ad avventurarci di nuovo in Europa, lo si poteva percepire dall’energia del numeroso pubblico. È stato molto speciale. Ora sappiamo che si può fare, abbiamo appena aggiunto 4 nuove date in Italia, Svizzera e Germania! Non vediamo l’ora di tornare in tour l’anno prossimo». The Pineapple Thief nel 2022 suoneranno anche in Nord America dove mancavano dal 2019. Dopo l’uscita del loro ultimo album in studio Versions Of The Truth, nel settembre 2020 su Kscope, i concerti della band sono stati messi in pausa a causa della pandemia globale. Ancora desiderosi di esibirsi e connettersi con i loro fan in tutto il mondo, nell’aprile 2021 The Pineapple Thief hanno filmato un evento live on demand intitolato Nothing But The Truth, la cui versione fisica multiformato è uscita da poco ed è già ordinabile.

Controlla il sito ufficiale della band per maggiori informazioni su tutte le prossime date, i biglietti e gli aggiornamenti VIP – www.thepineapplethief.com/tour