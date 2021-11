Jaehyun degli NCT in un nuovo drama: cosa sappiamo

Prenderà parte al remake del film "Bungee Jumping of Their Own"

Ora è ufficiale. Jaehyun degli NCT sta per tornare a recitare in un drama. Il cantante degli NCT prenderà parte al remake di un film del 2001, dal titolo “Bungee Jumping of Their Own“, molto conosciuto in Corea.

Il film parla di un professore liceale, Seo In Woo, che vive un periodo di grande crisi dopo la morte della sua fidanzata, In Tae Hee. Le cose, però, prendono una piega inaspettata quando incontra uno studente, Im Hyun Bin, che ha, stranamente, tante cose in comune con il suo amore perduto.

LEGGI ANCHE >> JungKook pubblica a sorpresa la cover di ‘Falling’ di Harry Styles

Jaehyun, che ha già recitato in passato in altri progetti, interpreterà il ruolo dello studente misterioso, Im Hyun Bin, e non vede l’ora di imbarcarsi in questa nuova avventura. I lavori sul set inizieranno a gennaio, con la produzione di Choi Nak Kwon, produttore del film originale, e la direzione di Kim Jong Hyuk, già conosciuto per altre serie come “Spring Day” e “Quiz of God: Reboot”.

Il drama si suddividerà in 16 episodi, ognuno di 25 minuti e sarà trasmesso nella seconda metà del 2022 su Kakao TV.

LEGGI ANCHE >> Friends di V e Jimin dei BTS nella soundtrack di Eternals

Taeyong e Jungwoo degli NCT: il costume di Halloween

Gli NCT stanno vivendo un periodo di serenità e tutti i membri della band, oltre a Jaehyun, portano avanti altre attività nel mondo dello spettacolo. Nei giorni scorsi hanno fatto parlare di loro Taeyong e Jungwoo che, per Halloween, hanno avuto un’idea geniale. Nei costumi scelti per la festività, infatti, hanno deciso di interpretare due protagonisti di una delle saghe più amate nel mondo: Bella (Jungwoo) ed Edward (Taeyong) di Twilight. Ovviamente il mondo della Rete ha apprezzato.

LEGGI ANCHE >> Da producer della Big Hit al debutto da solista: tutto su ADORA