MINI Big Love Days, il weekend dedicato alle MINI con la musica de Lo Stato Sociale, Sottotono, Fasma e Nyv

MINI Big Love Days: due giorni a Varano De' Melegari tra musica, test drive, attività e food truck. Il video riassuntivo dell'evento.

La prima edizione dei MINI Big Love Days ha avuto luogo all’autodromo di Varano De’ Melegari (PR) tra motori, attività e, soprattutto, tanta musica. L’evento a ingresso gratuito – all’insegna dello slogan Mangia. MINI. Ama – ha visto tantissimi appassionati riunirsi per ammirare la parata di MINI, partecipare ai test drive e assistere al live serale.

Sul palco, in collaborazione con Radio 105, si sono alternati Nyv, Fasma, i Sottotono e Lo Stato Sociale. Ad aprire la serata, il dj set di Deitz, vincitore del MINI Meets Music Contest 2020.

LEGGI ANCHE: Deitz è il vincitore del MINI MEETs Music Contest: «Non il solito DJ»

La promessa era, del resto, quella di un call to action pop. E il Big Love Village si è mostrato più che adatto a venire incontro alle aspettative del pubblico. Al centro del paddock, c’era la possibilità di effettuare quattro diversi percorsi: Urban, Style, Adrenaline e Journey.

In base al percorso venivano proposte diverse attività: dai test drive (in pista, su strada e in off road) al Taboga, passando per la parata MINI Federclub e i vari Food Truck, scoprendo i più innovativi modelli MINI.