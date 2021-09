Spazio Rossellini: al via la nuova stagione

Domenica 26 settembre, il primo studio de “L’Attesa” diretto da Michela Cescon con Anna Foglietta e Paola Minaccioni apre la programmazione autunnale del Polo Culturale Multidisciplinare Regionale.

Domenica 26 settembre 2021 prende il via la nuova stagione culturale dello Spazio Rossellini di Roma, il polo culturale multidisciplinare della Regione Lazio, gestito da ATCL Circuito Multidisciplinare del Lazio, con un ricco programma di attività che comprende tutte le arti performative dal vivo, progetti di residenza artistica, con una particolare predilezione alla promozione degli artisti del territorio regionale. L’apertura è affidata al primo studio dello spettacolo L’Attesa di Remo Binosi, con la regia di Michela Cescon e l’interpretazione di Anna Foglietta e Paola Minaccioni per la prima volta insieme sul palco. Dopo essersi misurata nella sua prima regia teatrale con la trasposizione scenica dell’ultimo romanzo di Alberto Moravia La donna leopardo, Michela Cescon sceglie di portare in scena L’Attesa di Remo Binosi, testo che ha fatto conoscere l’autore veneto al grande pubblico permettendogli di conquistare il «Biglietto d’oro Agis» come migliore novità italiana nel 1994, nell’indimenticata produzione interpretata da Maddalena Crippa ed Elisabetta Pozzi. Il programma teatrale prosegue dal 6 al 10 ottobre con Il simposio di Alessio Bergamo, ispirato al racconto omonimo di Milan Kundera una produzione Khora Teatro/Compagnia Mauri Sturno e il 15, 16 e il 17 ottobre con Rebus. Racconti brevi e straordinari per la regia di Annarita Colucci e Roberto Andolfi, una co-produzione Illoco Teatro e Teatro Libero di Palermo, in collaborazione con La Sapienza Università di Roma.Anche l’ambiente sarà al centro della programmazione di questa nuova stagione dello Spazio Rossellini. Dal 28 al 30 ottobre, in scena Monday una performance ideata e realizzata dalla compagnia teatrale Dynamis in collaborazione con il progetto “LIFE Blue Lakes” di ENEA l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile. Dal 4 al 6 novembre, uno spettacolo a basso impatto ambientale grazie al format Teatro a Pedali dove anche il pubblico vive un ruolo da protagonista con la sua pedalata che illuminerà la scena: Il grande giorno di Daniele Ronco, che vede anche la partecipazione straordinaria di Tullio Solenghi (voce narrante) nel ruolo di Arturo. Dall’11 al 13 novembre e il 14 novembre due produzioni di Controcanto Collettivo, ideate e dirette da Clara Sancricca: la prima, Settanta volte sette spettacolo vincitore de I Teatri del Sacro 2019, seguita da Sempre domenica, spettacolo vincitore In-Box 2017, che festeggia allo Spazio Rossellini la centesima replica . Sabato 20 e domenica 21 novembre la Compagnia Fort Apache Cinema Teatro mette in scena Destinazione non umana, scritto e diretto da Valentina Esposito con le musiche di Luca Novelli. Dal 16 al 19 novembre sempre la compagnia Fort Apache Cinema Teatro organizzerà un workshop intensivo di formazione per operatori di Teatro Sociale con gli attori ex detenuti.Dal 2 al 4 dicembre Atto di passione ​​di Dante Antonelli, ispirato ai romanzi più controversi ed erotici di Yukio Mishima, una produzione 369gradi in coproduzione con Romaeuropa Festival e con il sostegno di ARTEFICI. Residenze Creative Fvg e di Artisti Associati con il supporto di Carrozzerie n.o.t e Teatro del Lido di Ostia. Per quanto riguarda la danza il 24 novembre Concerto di Francesco Michele Laterza una co-produzione Teatro delle Moire/Danae Festival. Concerto è un concerto dell’immaginazione. Uno spettacolo teatrale che sogna di essere una performance musicale. Il lavoro muove da una raccolta di sogni trascritti e trasformati in canzoni originali o materiali performativi con l’idea di costruire un coro di forze, voci e immagini al limite del paradosso che dialogano all’interno di un assurdo concerto in perpetuo mutamento. Un’attività intensa sarà dedicata ai più piccoli, con la seconda edizione della rassegna La fiaba sul comò nata lo scorso anno come format digitale e ripensata quest’anno dal vivo. La fiaba è il trait d’union tra gli spettacoli e il teatro di figura, uno strumento per stimolare la loro fantasia, intrattenere e divertire, preservando la loro libertà di immaginazione e creatività. L’appuntamento è la prima e l’ultima domenica del mese, a partire dal 3 ottobre alle ore 16. Gli spettacoli saranno seguiti da un laboratorio creativo che darà spazio a un tempo di condivisione e di gioco tra bambini e adulti. Si chiudono questi primi mesi di attività con Natale al Rossellini dal 17 al 19 dicembre, con proposte di circo contemporaneo e cabaret circense, e ancora spettacoli e laboratori per i più piccoli. All’interno delle tre giornate Il 18 dicembre verrà ospitata anche un’opera contemporanea scritta e diretta dal giovanissimo Francesco Leineri su libretto di Martina Tiberti eseguita dall’Ensemble Musica Necessaria. L’8 e 9 novembre poi in scena Calcinacci di e con Claudio Larena uno spettacolo realizzato con il sostegno di ATCL / Carrozzerie N.O.T/ Ostudio (a cura di Chiasma) / Artisti Associati in collaborazione con 369gradi. Un lavoro nato grazie a “Powered By Ref 2020”, un progetto di Romaeuropa Festival di cui Spazio Rossellini è partner.

Il 30 novembre ANIMA! cinque paesaggi un progetto produttivo di LEVIEDELFOOL con la regia e drammaturgia di Simone Perinelli, una co-produzione Teatro del Carretto, Teatro della Tosse e Leviedelfool realizzata con il sostegno di Regione Lazio e del Centro di residenza della Toscana (Armunia CapoTrave/Kilowatt), Aldes/SPAM!, Teatro Biblioteca Quarticciolo – Teatro di Roma, Murmuris – Teatro Cantiere Florida Firenze. A seguire dal 6 al 10 dicembre ANIMA! Work in progress un workshop legato allo spettacolo che verrà presentato al pubblico il 10 dicembre alle ore 19.Dal 22 al 28 novembre La settimana delle Residenze Digitali II ed., il progetto nazionale promosso dal Centro di Residenze della Toscana (Armunia – CapoTrave/Kilowatt) in partenariato con AMAT, Anghiari Dance Hub, ATCL Circuito Multidisciplinare del Lazio per Spazio Rossellini Polo Culturale Multidisciplinare della Regione Lazio, il Centro di Residenza Emilia-Romagna (L’Arboreto-Teatro Dimora di Mondaino, La Corte Ospitale), la Fondazione Luzzati Teatro della Tosse di Genova e ZONA K di Milano.Grazie al bando LazioInScena, inoltre, sarà ospitata la compagnia Binario 1310 con lo spettacolo Come quando è primavera che porterà al centro della scena, il 26 novembre alle ore 19, la tematica delle donne. Con la cura artistica progettuale di Katia Caselli, lo Spazio Rossellini, fin dalla nascita, ha dimostrato la sua vocazione di luogo per la comunità, in grado di accogliere le molteplici identità che la abitano, promuovendo percorsi inclusivi tra artisti e destinatari volti all’ampliamento del pubblico (audience development) e la nascita di nuove creatività dedicate allo sviluppo di progetti multidisciplinari e cross mediali, dove la sfera culturale e quella sociale mirano ad innescare processi di cittadinanza attiva in grado di formare spettatori consapevoli e attori culturali attraverso lo sviluppo di progettualità integrate, dove le varie arti si fondano per creare le basi di un nuovo modo di intendere la socialità. Come spiega Katia Caselli “Partiamo dalla parola Spazio. Il Rossellini è uno Spazio che per sua natura è in continua trasformazione e sarà abitato da progetti artistici che intessono con quest’ultimo dei processi creativi. Le attività pensate per questo autunno infatti partono da questa riflessione, sulla sua natura specifica messa ben in evidenza dalle esperienze ospitate nei mesi di apertura. Non è semplicemente un contenitore. E’ un luogo che ha dimostrato nel corso del tempo una sua capacità di essere modellato e modellabile. Nonostante i mesi di interruzione di attività senza un pubblico presente in sala, Spazio Rossellini ha continuato a rispondere ad una esigenza fondamentale quella di essere un punto di ritrovo per una comunità, anche se diventata per un momento virtuale. Ecco dunque che i prossimi mesi saranno un tentativo per riportare al centro dell’attenzione il corpo, inteso come elemento sociale e relazionale, mettendo in collegamento gli artisti e i cittadini, presenti e futuri.Anche quest’anno siamo felici di confermare le collaborazioni con Romaeuropa Festival per il progetto Powered By REf, con Carrozzerie n.o.t., l’Università La Sapienza di Roma, Dominio Pubblico nel lavoro con i giovanissimi e il partenariato per il progetto Residenze Digitali realizzato insieme a tante importanti realtà nazionali di promozione culturale e con la collaborazione delle tre tutor Anna Maria Monteverdi, Federica Patti e Laura Gemini. Finalmente riusciamo ad ospitare lo spettacolo selezionato con il bando LazioInScena sperando che sia di buono auspicio per una prossima edizione, e l’ospitalità di produzioni regionali. Tentiamo di costruire una rete urbana che mantenga però uno sguardo attento verso il decentramento”.

PROGRAMMAZIONE SPAZIO ROSSELLINI:

SETTEMBRE – DICEMBRE 2021

SETTEMBRE

RESIDENZA | dal 22 al 25 settembre

L’Attesa

Primo Studio

Di: Remo Binosi

Con (in o.a.): Anna Foglietta, Paola Minaccioni

Regia: Michela Cescon

TEATRO | domenica 26 settembre h 19.00

L’Attesa

Primo Studio

Di: Remo Binosi

Con (in o.a.): Anna Foglietta, Paola Minaccioni

Regia: Michela Cescon

Produzione: Teatro Di Dioniso, Teatro Stabile Del Veneto

In collaborazione con: Fondazione Musica Per Roma, Teatro Stabile Di Bolzano, ATCL Circuito Multidisciplinare del Lazio per Spazio Rossellini Polo Culturale Multidisciplinare della Regione Lazio

Produzione esecutiva: Teatro di Dioniso

Dopo essersi misurata nella sua prima regia teatrale con la trasposizione scenica dell’ultimo romanzo di Alberto Moravia La donna leopardo, Michela Cescon sceglie di portare in scena L’Attesa di Remo Binosi, testo che ha fatto conoscere l’autore veneto al grande pubblico permettendogli di conquistare il «Biglietto d’oro Agis» come migliore novità italiana nel 1994 – ne l’indimenticata produzione di Teatro Due di Parma diretta da Cristina Pezzoli ed interpretata da Maddalena Crippa ed Elisabetta Pozzi. Ventisei anni dopo, Cescon decide di riproporre l’Attesa con due interpreti molto amate dal pubblico: Anna Foglietta e Paola Minaccioni, per la prima volta insieme sul palco per dare corpo e voce alla nobildonna Cornelia e alla serva Rosa.

OTTOBRE

TEATRO| dal 6 al 9 ottobre h 19.00 – domenica 10 ottobre h 17.30

Il simposio

Ispirato al racconto omonimo di Milan Kundera

Con: Elena Cotugno, Aurora Cimino, Domenico Cucinotta, Roberto Mantovani, Jacopo Zerbo

Aiuto regia: Vittoria Nicita

Drammaturgia e regia: Alessio Bergamo

Una produzione: Khora Teatro/Compagnia Mauri Sturno

Con la collaborazione della compagnia POSTOP

In un’astanteria di un ospedale, ai giorni nostri. Un gruppo di medici, un primario, 2 dottori, una dottoressa e un’infermiera. Durante una notte di turno organizzano una piccola festa a base di vino e grappa in cui tra incroci sentimentali e relazioni sottese si affrontano i temi di vita, morte e amore sullo sfondo di un presunto tentato suicidio.

TEATRO | dal 15 al 16 ottobre h. 19 – domenica 17 ottobre h 17.30

Rebus. Racconti brevi e straordinari

Regia: Annarita Colucci e Roberto Andolfi

Con: Valeria Borrelli, Alessandra Celi, Alex D’Alascio, Niloufar Davari, Giorgia de Giorgi, Alessia Giglio, Camila Menezes Urbano da Silva, Luna Nurra, Fabrizio Villacroce

Assistente alla regia: Paola Grossi

Illustrazioni: Alessandra Celi

Co-produzione: Illoco Teatro e Teatro Libero di Palermo

In collaborazione con: Sapienza Università di Roma

Con il sostegno di: ATCL Circuito Multidisciplinare del Lazio per Spazio Rossellini Polo Culturale Multidisciplinare della Regione Lazio

Rebus. Racconti brevi e straordinari è un viaggio che raccoglie leggende, piccoli enigmi, brevi incontri e lezioni di vita, riadattate e messe in scena dagli studenti dell’Università di Roma Sapienza.

Lo spettacolo utilizza un linguaggio multidisciplinare, basato sulle tecniche del teatro di figura, in cui gli attori e i personaggi a cui danno vita interagiscono con le suggestioni visive di Alessandra Celi, create in tempo reale tramite l’utilizzo di una lavagna luminosa.

TEATRO | dal 28 al 30 ottobre h 19.00

MONDAY

Ideazione e realizzazione: Dynamis

Performer: Francesco Turbanti, Marta Vitalini

Musiche: Lorenzo Cherubini (Jovanotti)

Produzione: Dynamis, ENEA- Life Blue Lake, Teatro Vascello Centro di Produzione Teatrale

Con il sostegno di: Carrozzerie | n.o.t con il sostegno di Teatro di Roma – Teatro Nazionale, ATCL Circuito multidisciplinare regionale per Spazio Rossellini Polo Culturale Multidisciplinare della Regione Lazio, Teatro Villa Pamphilj – TIC- Teatri in Comune

Il mondo delle plastiche, il loro utilizzo e il loro smaltimento, un argomento artisticamente poco attraente, ma socialmente fondamentale. In Monday, due artisti si confrontano su questo tema, trasformando l’ambiente in campo di battaglia. Le soluzioni sono poche e oscure, il futuro è incerto e, al netto di tutto, il Moplen® continua a essere un materiale rivoluzionario. Non c’è che dire, una questione scivolosa, affrontata con coraggio e malsana retorica dal gruppo Dynamis.

NOVEMBRE

TEATRO A PEDALI | dal 4 al 6 novembre h 19.00

Il grande giorno

Di: Daniele Ronco

Aiuto drammaturg: Caroline Baglioni

Con: Daniele Ronco e Elena Aimone

E con la partecipazione straordinaria: di Tullio Solenghi ruolo di Arturo (voce narrante)

Produzione: Mulino ad Arte

Regia: Raffaele Latagliata

Ettore Stein, giovane candidato premier, riceve una visita inaspettata che lo proietta in un viaggio surreale e onirico, con una sorprendente evoluzione che lo porterà a riconnettersi con il proprio vero sé.

La messinscena sarà a basso impatto ambientale grazie al format Teatro a Pedali: attraverso questo sistema il pubblico vivrà un evento esperienziale in cui la sua pedalata illuminerà la scena teatrale.

PROGETTI SPECIALI | TEATRO | 8-9 novembre h 19.00

Calcinacci

Di e con: Claudio Larena

Consulenza artistica: Arianna Pozzoli

Consulenza disegno luci: Francesco Tasselli

Composizione audio: Lorenzo Minozzi

In collaborazione con: 369gradi

E con il sostegno di: ATCL Circuito spazio Multidisciplinare per Spazio Rossellini/ Carrozzerie N.O.T/ Ostudio (a cura di Chiasma) / Artisti Associati

Progetto Selezionato Powered By Ref 2020

In scena un Muro e un Operaio durante una sua qualunque giornata di lavoro. Lo vediamo solo, rapportarsi con il muro e con la materia che andrà a rivestirlo. Lo vediamo vigile, rispettare partiture meccaniche e risolute che non possono avvenire se non in quel quadrato di telo protettivo posto davanti alla parete. Questo è il luogo dello sporco, della polvere e allo stesso tempo della disciplina, a suo modo un luogo sacro dove probabilmente il soggetto in questione compie continuamente giorno per giorno le stesse azioni, fino a farle diventare degli automatismi dai quali cercherà di scappare, per poi tornarci come se un elastico lo tenesse legato al muro, che per ogni tentativo di fuga, lo richiama all’ordine.

Tutto gira attorno al muro, se non esistesse, non esisterebbe tutto il resto.

TEATRO | dal 11 al 13 novembre h 19

Settanta volte sette

spettacolo vincitore I Teatri del Sacro 2019

Drammaturgia: Controcanto Collettivo

Ideazione e regia: Clara Sancricca

Con: Federico Cianciaruso, Riccardo Finocchio, Martina Giovanetti, Andrea Mammarella, Emanuele Pilonero, Clara Sancricca

Voce fuori campo: Giorgio Stefanori

Organizzazione: Gianni Parrella

Uno spettacolo di: Controcanto Collettivo

Produzione di: Progetto Goldstein

Con il sostegno di: Straligut Teatro, Murmuris, ACS – Abruzzo Circuito Spettacolo, Verdecoprente Re.Te. 2017

Settanta volte sette racconta la vita di due famiglie i cui destini s’incrociano in una sera.

Racconta del rimorso che consuma, della rabbia che divora, del dolore che lascia fermi, del tempo che sembra scorrere invano. Eppure racconta anche la possibilità che il dolore inflitto e il dolore subito parlino una lingua comune, che l’empatia non sia solo un’iperbole astratta e che l’essere umano, che conosce il contagio del riso e del pianto, dietro la colpa possa ancora riconoscere l’uomo.

TEATRO | domenica 14 novembre h 17.30

Sempre domenica**

spettacolo vincitore In-Box 2017

Drammaturgia: Controcanto Collettivo

Ideazione e regia: Clara Sancricca

Con: Federico Cianciaruso, Riccardo Finocchio, Martina Giovanetti, Andrea Mammarella, Emanuele Pilonero, Giorgio Stefanori

Organizzazione: Gianni Parrella

Uno spettacolo di: Controcanto Collettivo

Produzione di: Progetto Goldstein

**in occasione della 100esima replica

Sempre domenica è un lavoro sul lavoro.

È un lavoro sul tempo, l’energia e i sogni che il lavoro quotidianamente mangia, consuma, sottrae.

Sul palco sei attori su sei sedie, che tessono insieme una trama di storie, che aprono squarci di esistenze incrociate. Sono vite affaccendate nei quotidiani affanni, vite che si arrovellano e intanto si consumano, che a tratti si ribellano eppure poi si arrendono, perché in questo carosello di moti e fallimenti è il lavoro a suonare la melodia più forte.

FORMAZIONE | da martedì 16 a venerdì 19 novembre dalle 11 alle 19

WORKSHOP INTENSIVO DI FORMAZIONE PER OPERATORI DI TEATRO SOCIALE CON GLI ATTORI EX DETENUTI DELLA COMPAGNIA FORT APACHE CINEMA TEATRO

In collaborazione con La Sapienza Università di Roma – Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte e Spettacolo SARAS

TEATRO | 20-21 novembre

sabato 20 spettacolo h 19.00

domenica 21 spettacolo h 17.30

DESTINAZIONE NON UMANA

scritto e diretto da Valentina Esposito

con Fabio Albanese, Alessandro Bernardini, Matteo Cateni, Chiara Cavalieri, Christian Cavorso, Viola Centi, Massimiliano De Rossi, Massimo Di Stefano, Emma Grossi, Gabriella Indolfi, Michele Fantilli, Giulio Maroncelli, Piero Piccinin, Giancarlo Porcacchia, Fabio Rizzuto, Edoardo Timmi

Costumi Mari Caselli, musiche Luca Novelli

Compagnia Fort Apache Cinema Teatro

Sette cavalli da corsa geneticamente difettosi condividono forzatamente la vecchiaia in attesa della macellazione: un’immaginifica vicenda di bestie umane diventa pretesto per una riflessione profonda sul tema tragico della predestinazione, della morte, della precarietà dell’esistenza, della responsabilità individuale rispetto alle scelte maturate nel corso della vita.

DANZA | 24 novembre h 19.00

Concerto

Testo e regia:Francesco Michele Laterza

Con:Francesco Michele Laterza e Floor Robert

Disegno luci:Adriana Renna

Tecnica:Letizia Paternieri

Foto:Regina Del Toro

Coproduzione:Teatro delle Moire/Danae Festival

Con il sostegno di:IntercettAzioni – Centro di Residenza Artistica della Lombardia (un progetto di Circuito CLAPS e Teatro delle Moire, Industria Scenica, Milano Musica, ZONA K) e di Ass. Punto a Capo Calolziocorte, Lecco

Concerto è un concerto dell’immaginazione. Uno spettacolo teatrale che sogna di essere una performance musicale. Il lavoro muove da una raccolta di sogni trascritti e trasformati in canzoni originali o materiali performativi con l’idea di costruire un coro di forze, voci e immagini al limite del paradosso che dialogano all’interno di un assurdo concerto in perpetuo mutamento.

TEATRO | LazioinScena |26 novembre h 19.00

Come quando è primavera

Di: Binario 1310

Regia: Marco Fasciana

Con: Giulia Canali, Caterina Marino

Come quando è primavera è la storia di una bambina, Mahnoush, che vive in un Paese dove a fare le regole sono i Signori della guerra. Regole che vietano alle donne di lavorare e di uscire di casa da sole. O di ridere in pubblico. Ma come fare se in famiglia un maschio non c’è e lo si deve inventare? Semplice, con un paio di pantaloni alla figlia più piccola. Solo così Mahnoush potrà andare in bicicletta e prendersi cura della sua famiglia. Stando sempre attenta, però, a non farsi scoprire.

PROGETTI SPECIALI| TEATRO | 30 novembre h 19.00

ANIMA!

cinque paesaggi

Un progetto produttivo di: LEVIEDELFOOL

Regia e drammaturgia: Simone Perinelli

Consulenza artistica, aiuto regia e organizzazione: Isabella Rotolo

Con: Sussanah Iheme, Ian Gualdani, Alessandro Sesti e Simone Perinelli

Disegno luci: Gianni Staropoli

Video: Luca Brinchi e Daniele Spanò

Coproduzione: Teatro del Carretto, Teatro della Tosse e Leviedelfool

Con il sostegno di: Regione Lazio e del Centro di residenza della Toscana (Armunia CapoTrave/Kilowatt), Aldes/SPAM!, Teatro Biblioteca Quarticciolo – Teatro di Roma, Murmuris – Teatro Cantiere Florida Firenze

Uno spazio liquido, mobile, indefinito. Un fondale come nel set di un cartoon scandisce il tempo e costruisce paesaggi interiori: un cielo, una vecchia carta da parati di una casa diroccata, una giungla. Un messaggio in una segreteria risuona nella casa completamente abbandonata, a parte 4 gatti che ancora abitano lì. Messaggio che suona come un rebus da decifrare. Questo è l’inizio del viaggio di quattro anime verso una morte che all’infinito diviene rinascita in nuove forme.

FORMAZIONE | dal 6 al 10 dicembre

ANIMA! Work in progress

un progetto produttivo di LEVIEDELFOOL

Apertura al pubblico 10 dicembre h 19.00

PROGETTI SPECIALI| dal 22 al 28 novembre

LA SETTIMANA DELLE RESIDENZE DIGITALI II ed.

Il progetto promosso dal Centro di Residenze della Toscana (Armunia – CapoTrave/Kilowatt) in partenariato con AMAT, Anghiari Dance Hub, ATCL Circuito Multidisciplinare del Lazio per Spazio Rossellini Polo Culturale Multidisciplinare della Regione Lazio, il Centro di Residenza Emilia-Romagna (L’Arboreto-Teatro Dimora di Mondaino, La Corte Ospitale), la Fondazione Luzzati Teatro della Tosse di Genova e ZONA K di Milano, ha selezionato 7 progetti seguiti per sette mesi dalle strutture partner e dalle tre tutor, Anna Maria Monteverdi, Federica Patti e Laura Gemini, che saranno presentati al pubblico durante La Settimana delle Residenze Digitali dal 22 al 28 novembre.

DICEMBRE

TEATRO | dal 2 al 4 dicembre h 19.00

ATTO DI PASSIONE

di Dante Antonelli

con Valentina Beotti, Claudio Larena

musica Mario Russo

luci Francesco Tasselli

costumi Vincenzo Verdesca

produzione 369gradi in coproduzione con Romaeuropa Festival

con il sostegno di ARTEFICI.ResidenzeCreativeFvg di ArtistiAssociati

con il supporto di Carrozzerie n.o.t e Teatro del Lido di Ostia

Ispirato ai romanzi più controversi ed erotici di Yukio Mishima, Atto di Passione è il racconto dello stravolgimento delle esistenze di due persone. Una donna scrittrice di successo, lesbica radicale; un giovane ragazzo che fa marchette con vecchi uomini. Su una spiaggia si sviluppano le tappe del loro percorso di scoperta e repulsione: il dolore della mancanza, lo smarrimento della perdita, l’entusiasmo del ritorno, il sorgere del bisogno di possesso, le strategie fatali di un rapporto a due.

MUSICA | 18 dicembre h. 19.00

La bestia dentro

Opera lirica da camera in unico atto

Musica di: Francesco Leineri

Libretto di: Martina Tiberti

Ensemble: Musica Necessaria: Livia Tancioni- Clarinetto; Michele Tozzetti – Pianoforte, tastiere, toy piano; Fabio Cuozzo – Percussioni; Andrea Libero Cito – Violino; Chiara Ciancone – Viola; Riccardo Viscardi – Violoncello; Sergio Schifano – Elettronica.

Con: Rosaria Angotti (Teresa), Chiara Osella (una sarta), Mariangela De Vita (una fioraia), Antonio Sapio (un cuoco)

Direttore: Francesco Leineri

Luci e tecnica: Daria Grispino

Produzione: E45

Le foto sono di Alessio Trerotoli, il disegno di Francesco Gusella e la sua rielaborazione grafica di Enrico Catalano

La bestia dentro è un’opera lirica da camera scritta dal compositore Francesco Leineri su libretto di Martina Tiberti. È una storia di crescita, desiderio e insoddisfazione, raccontata tramite l’esperienza della protagonista, la giovane Teresa. Fa da sfondo una città nella quale non sorge più il sole, popolata da gente assorta in una fallace bolla di normalità, quasi fiabesca: una sarta, un cuoco, una fioraia. Vittima e carnefice di sé stessa, spinta dalle circostanze ma pervasa come da un’emotività del niente, Teresa si innamora di un uomo enigmatico, una presenza invisibile: come se l’accadimento squarciasse un velo, così l’opera nella celebrazione del rito di un amore snoda il percorso interiore dei quattro personaggi nell’incontro con i propri desideri. Ora riconoscibili nelle proprie diverse sfaccettature, sveleranno l’impellente necessità e la vacua impossibilità di addentare la vita così per com’è.

TEATRO | dal 17 al 19 dicembre

NATALE AL ROSSELLINI

RASSEGNA LA FIABA SUL COMO’

A partire dal mese di ottobre la prima e l’ultima domenica saranno dedicate ai più piccoli:

3 ottobre- 31 ottobre | 7 novembre 28 novembre| 5 dicembre h 16.00

Spettacoli per bambini dai 4 anni in su

A seguire laboratori creativi per tutta la famiglia

Biglietto € 5

Prenotazione obbligatoria a info@spaziorossellini.it

INFO

Spazio Rossellini – via della Vasca Navale 58 – Roma

www.spaziorossellini.it

fb e Ig @spaziorossellini

Scrivi a info@spaziorossellini.it

BIGLIETTI

Intero € 12 – Ridotto € 10