A Milano il 5 settembre The MINALS, street dance performance con Jess Blaze e Elia Pacioni

Sono Jess Blaze e Elia Pacioni i due street dancer che si esibiranno in occasione di The MINALS, domenica 5 settembre a Milano.

Con la chiusura dell’open call #wikoxstreetdance arrivano anche i nomi dei due giovani talenti vincitori. Due street dancer in erba per raccontare, attraverso la loro arte urbana – la danza – il loro mondo e il loro modo di viverlo. Selezionati da una giuria composta dal gruppo dance pop/rap italiano tutto al femminile Les Flames, Wiko e Playground Milano League, Jess Blaze e Elia Pacioni si esibiranno alle 18.00 sul playground meneghino di viale Stelvio. L’occasione dell’evento The MINALS, domenica 5 settembre.

Jess ha 27 anni ed è emiliano d’origini africane. Cresce con la passione per la musica ereditata dai genitori, ma coltiva da subito quella per la danza. Muove i primi passi da piccolissimo e nel 2009 sperimenta la tecktonik, danza francese diventata famosa in tutto il mondo, per poi darsi all’hip hop. Grazie alla sua arte – ricca di commistioni – e alla sua capacità di trasmettere pathos si fa conoscere anche sui social ponendosi sempre l’obiettivo di ispirare chiunque abbia il suo stesso dono.

Elia Pacioni – toscano classe 1994 – a 15 anni scopre la Capoeira, disciplina che unisce la musica al movimento. Ed è proprio la Capoeira a consentirgli, dopo una serie di casuali coincidenze, di avvicinarsi sempre più al mondo della danza. Performer dall’ironia travolgente e tecnicamente molto preparato, Elia trasmette messaggi non banali che ambiscono a ispirare il suo pubblico. Ad accompagnarlo nell’esibizione del 5 ci sarà anche Vito Closer.

Promossa nell’ambito di Street Art Experience dal brand di telefonia franco-cinese e da adidas Playground Milano League, #wikoxstreetdance è il progetto più importante mai realizzato sui playground milanesi. L’appuntamento ora è con The MINALS.