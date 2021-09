Serena Rossi e il discorso di apertura a Venezia78: «Un pensiero agli afghani: non siete soli»

Serena Rossi, Madrina della 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, ha inaugurato la kermesse con un toccante discorso di apertura.

«È un vero onore essere qui, in un posto magico dove tutto può succedere. – esordisce Serena Rossi – Un luogo che parla di noi come singoli, ma anche come singoli che stanno insieme e formano un noi. Un vero noi. Che bello tornare a stare insieme! Finalmente Venezia! Venezia ci dice che costruire il nostro futuro è ancora possibile. Ci dice che si può andare avanti solo insieme».

La Madrina rivolge poi un pensiero all’Afghanistan.

«Insieme: ecco, in questo momento il mio pensiero va alle madri afghane e ai loro bambini. – continua Serena Rossi – A quelle braccia tese sul filo spinato. Alle mamme pronte, in un gesto estremo, a separarsi dai loro figli pur di salvarli. E penso anche ai registi, agli artisti di quel Paese e alle loro famiglie, che in questo momento corrono un rischio altissimo e che, negli anni, si sono impegnati a costruire una scena culturale incentrata sui valori del rispetto e dell’uguaglianza e aperta alla collaborazione con tutti gli organismi culturali occidentali. Con forza vi diciamo: non siete soli. Siamo concretamente accanto a voi».