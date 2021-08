Adna: Darkness Born in Youth è il nuovo singolo/video

La cantautrice svedese residente a Berlino comincia a svelare i dettagli del suo prossimo lp Black Water che uscirà il 17 settembre su Despotz Record.

Dopo l’uscita del suo apprezzato full-length del 2017 Closure, un album che è stato elogiato da numerose testate tra le quali Stereogum, CLASH, The Line Of Best Fit, DIY e molte altre, la cantautrice Adna – nata in Svezia ma residente a Berlino – ha svelato i dettagli del suo prossimo lp Black Water con l’uscita del suo ultimo singolo Darkness Born In Youth.

Continuando la strada intrapresa fino ad oggi, Black Water la vede seguire una direzione ambient, con un’estetica calda e strutturata. Con la sua voce vellutata e seducente abbinata a un’esaltante di produzione, la sua ultima raccolta sembra destinata a diventare una delle sue più lodate fino ad oggi. Il singolo di Adna segue l’emozione senza filtri di Don’t Know dandoci una chiara visione di ciò che possiamo aspettarci da questo prossimo full-length.

Evocando più di quella direzione grezza ed euforica per cui è conosciuta, Darkness Born In Youth mette in mostra la sua presenza espressiva. Registrata in un’unica sessione, la canzone è accentuata da una chitarra dolcemente pizzicata e dalla sua inconfondibile voce crescente.

Parlando dell’ultimo singolo Adna afferma: «È difficile non sembrare pretenziosa, ma questa è davvero solo un’improvvisazione molto onesta che ho registrato per la mia memoria, nel caso me ne fossi dimenticata. Il titolo si riferisce alla sensibilità a cui spesso penso come un peso… Immagino che la maggior parte delle persone abbia dovuto chiudere una relazione, desiderando che fosse con qualcun altro».

Ad oggi Adna ha realizzato tre album meravigliosamente dolorosi: Night del 2014, Run, Lucifer del 2015 e Closure nel 2017. A supporto di Closure Adna ha suonato in uno showcase davanti a un affollato Eurosonic nel 2017 ed è andata in tour in Germania, Regno Unito, Francia e Scandinavia nei mesi successivi alla sua uscita. La musica di Adna ha avuto più di 50 milioni di streaming sulle maggiori piattaforme digitali e il suo lavoro malinconico e lo-fi è stato paragonato a personaggi del calibro di Bon Iver e Daughter. Il nuovo album Black Water uscirà il 17 settembre su Despotz Records.