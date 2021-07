I nuovi colori della torre di Torano di Borgorose (grazie a Birra del Borgo)

Un murale realizzato dalla Truly Design Crew celebra la Torre di Torano di Borgorose, grazie a Birra del Borgo.

Siamo a Borgorose, un antico Borgo in provincia di Rieti che – tra le sue bellezze – annovera anche la sede del birrificio Birra del Borgo. Un legame strettissimo quello tra il territorio e il birrificio, che fa leva su un mix di tradizione e novità. E dà vita a un attivismo che sta portando lentamente alla riqualificazione del luogo.

Recentemente – e in occasione dei 16 anni di vita del birrificio – Birra del Borgo ha infatti unito le forze con la Truly Design Crew, un gruppo di street artist di Torino già popolare per le sue azioni di riqualificazione urbana in Italia e nel mondo.

Insieme, street artist e birrai hanno regalato una nuova immagine alla storica Torre di Torano. La torre è stata infatti customizzata dalla compagnia di artisti con un’opera ricca di colore, con sfumature pop e moderne. Un progetto all’apparenza estetico, ma che in realtà è molto di più. In occasione dello svelamento dell’opera realizzata dalla Truly Design Crew, i dipendenti di Birra del Borgo hanno partecipato infatti anche alla riqualificazione del sentiero di accesso alla Torre di Torano.

Lo chef Luca Pezzetta ha invece creato, per l’occasione, un menu che mostra ancora una volta come si possono reinterpretare in chiave moderna tutti gli elementi e i valori della nostra cultura. Un viaggio tra i sapori, che è possibile rivivere tutti i giorni a Roma, presso L’Osteria Birra del Borgo.