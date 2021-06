Inarrestabili Måneskin: due brani nella Top Ten del Regno Unito

Sono letteralmente inarrestabili: la corsa internazionale dei Måneskin continua dopo il trionfo all’Eurovision Song Contest 2021. La band italiana sta, infatti, portando oltre i confini il rock Made in Italy raccogliendo risultati internazionali da record. A partire dallo streaming, dove Spotify registra 24milioni di ascoltatori solo nell’ultimo mese e oltre 1,5 miliardi di riproduzioni totali.

E c’è di più. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas fanno meglio degli ABBA dopo l’ESC: sono ben due i singoli che il gruppo ha piazzato nella Top Ten della UK Official Singles Chart, la classifica ufficiale dei singoli più venduti nel Regno Unito. “Neanche gli ABBA, vincitori dell’Eurovision, erano riusciti a raggiungere tale risultato”, si legge sul profilo Twitter di Official Charts.

LEGGI ANCHE: Random: «Nessuno è uno zero, tutti hanno qualcosa da dire»

Neppure gli Stati Uniti sono immuni dalla Måneskin-mania: oltreoceano, I Wanna Be Your Slave guadagna la prima posizione nella classifica Hot Hard Rock Songs di Billboard USA. Questo risultato si somma ai riconoscimenti che i quattro artisti stanno registrando in ogni angolo d’Europa e che li stanno portando sul tetto delle classifiche mondiali.

This is huge: Eurovision winners @thisismaneskin have TWO Top 10 singles in this week’s Official Chart – not even @Eurovision champs ABBA have achieved that 🤯 ➡️ https://t.co/XfPBHkfEqH pic.twitter.com/NYGvpWC790