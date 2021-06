X Factor 2021 sarà la prima edizione al mondo ad abolire le categorie tradizionali

X Factor 2021 conferma la giuria del 2020 e introduce l'abolizione delle categorie in nome dell'inclusività. Tutte le info.

Dopo l’annuncio di Ludovico Tersigni come nuovo conduttore, X Factor 2021 svela i giudici della nuova edizione. E lo fa con un video che è in realtà una conferma. Perché i coach – come lo scorso anno – saranno Emma, Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton.

Ma le novità non mancheranno. L’edizione 2021 dello show di Sky prodotto da Fremantle, atteso a settembre su Sky e NOW, cambia infatti tutto nella sua struttura portante. Quella italiana è la prima edizione al mondo a dire addio alla storica suddivisione per categorie. Di sesso, età e formazione musicale (i singoli e le band). I 4 giudici rimarranno mentori di squadre che mai come stavolta saranno eterogenee, composte sia da solisti che da band. La modalità di assegnazione e la scelta dei 12 finalisti sarà incentrata esclusivamente sulla proposta musicale e sulla progettualità artistica.

Antonella d’Errico e la cultura dell’inclusione per Sky Italia

«Poter confermare oggi la giuria, con Emma, Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton, è un’ottima notizia per X Factor e per il pubblico. – commenta Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia – I nostri giudici hanno fatto un lavoro grandioso lo scorso anno sia al tavolo sia nel faticoso e appagante impegno quotidiano con i ragazzi. Quest’anno il loro coinvolgimento alla ricerca del talento sarà ancora più totale e senza limiti, in virtù della grande novità che oggi annunciamo. L’eliminazione, per la prima volta al mondo in questo format, della suddivisione in categorie tradizionali».

«Eliminando la storica divisione in categorie X Factor non solo accoglie il cambiamento, ma vuole farsene portabandiera. In un mondo che non ha più bisogno di fare distinzioni di genere o di età, per noi talento è un sostantivo neutro. A tutti i concorrenti che saremo orgogliosi di accogliere sul palco chiederemo di portare con sé l’unica cosa che davvero gli occorre. Il loro personale, unico X Factor».

X Factor 2021 cambia nel nome dell’inclusività

Un cambiamento radicale ma anche naturale che si inserisce nel percorso di X Factor.

X Factor 2021 sarà ancor di più legato a una necessità che è parte integrante della filosofia del programma, sopra e sotto il palco – recita la nota stampa – la libertà di genere, l’assenza di etichette, il superamento dei confini.

«Confermare questa giuria, che è una delle migliori di sempre, è già un primo traguardo di XF2021. – commenta Gabriele Immirzi, CEO di Fremantle – Emma, Manuelito, Manuel e Mika continueranno a portare competenza e passione nel programma, e potranno esprimerle senza essere prigionieri dei confini delle categorie tradizionali. Siamo infatti il primo X Factor al mondo a intervenire su uno storico elemento di formato che ha sempre caratterizzato il programma, ma che oggi, nel 2021, d’accordo con Syco Entertainment, sentiamo lontano dalla realtà di tutti i giorni, soprattutto per le generazioni che a X Factor partecipano. Vogliamo assistere alla crescita di talenti musicali senza etichette e distinzioni, che non siano il valore e la qualità artistica dei loro progetti».

Come funzionerà il format

Come sempre, nelle Audition il totale dei concorrenti che hanno avuto parere favorevole nelle fasi delle selezioni verrà scremato fino a ottenere i 48 più meritevoli di accedere ai Bootcamp. Per proseguire occorreranno come sempre almeno 3 sì dei giudici.

Qui entra in gioco la novità. Al termine delle Audition, i quattro giudici si riuniranno con la direzione musicale di X Factor 2021 per confrontarsi sui giudizi dati nel corso della selezione e sulla progettualità artistica di ciascun concorrente. Sulla base di questo confronto, la direzione musicale assegnerà a ciascun giudice un roster di 12 concorrenti che terrà dentro sia partecipanti solisti che le band (da intendersi qualsiasi formazione musicale composta da più di un elemento), senza nessuna limitazione data dal sesso o dall’età.

A seguire, le quattro squadre così formatesi affronteranno prima i Bootcamp, dove rimarrà immutato il meccanismo delle sedie già visto nelle precedenti edizioni, e poi gli Home Visit, dai quali emergeranno per ogni squadra i 3 effettivi concorrenti che poi accederanno ai Live, dove si daranno battaglia settimana dopo settimana per arrivare alla finalissima. Per i giudici, una sola regola fissa nella scelta dei 3 membri della propria squadra: ognuno di loro dovrà portare con sé ai Live almeno un solista e almeno una band.