I profumi di Madame Walberg: un omaggio al profumo e al potere dell’amicizia

Emmanuelle Devos e Grégory Montel sono i protagonisti de 'I profumi di Madame Walberg' nuova inebriante commedia dal 10 giugno al cinema

Arriverà dal 10 giugno al cinema distribuito da Satine Film, “I profumi di Madame Walberg” inebriante e deliziosa commedia francese diretta da Grégory Magne. Un omaggio al profumo, non solo come cosmetico ma anche come strumento potente per esprimere la propria personalità e per evocare ricordi intimi passati.

Ma il film è anche una storia di amicizia, quella potente e salvifica che vede protagonisti Emmanuelle Devos (Fai bei Sogni di Bellocchio e Dove non ho mai abitato di Franchi) e Grégory Montel (Chiami il mio agente!). Lei “naso” professionista altera e distaccata, lui autista di VIP genuino e alla mano. Due opposti che si incontrano e si scontrano, si allontanano e rappacificano, ma al tempo stesso si contaminano e si trasformano creando insieme un “bouquet floreale” nuovo e prezioso.

In attesa di vederlo sul grande schermo, vi lasciamo ad una clip esclusiva del film e alla sua sinossi.

I profumi di Madame Walberg sinossi

Anne Walberg è una celebrità nel mondo dei profumi. Crea fragranze e vende il suo incredibile talento ad aziende di vario genere. È una diva, egoista e capricciosa. E non ha bisogno di nessuno.

Guillaume è il suo nuovo autista ed il solo fino ad ora che riesca a tenerle testa. Forse è proprio per questo che Madame Walberg non intende mandarlo via…

