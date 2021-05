‘Felicissimo Show’, Pio e Amedeo all’Arena di Verona: tutte le info

Pio e Amedeo il 3 maggio 2022 saranno all'Arena di Verona con 'Felicissimo Show'. Tutte le info sullo spettacolo e sui biglietti.

Dopo il grande successo ottenuto con Felicissima Sera, lo show che li ha visti protagonisti su Canale 5, Pio e Amedeo sono pronti per tornare ad incontrare il pubblico. Del resto sono stati i telespettatori a premiarli sulla rete ammiraglia Mediaset con oltre il 27% di share con picchi di oltre il 29%.

L’appuntamento con Felicissimo Show è fissato per il 3 maggio 2022 all’Arena di Verona, quando il duo di comici porterà in scena il nuovo spettacolo teatrale che raccoglie l’eredità dello show televisivo e non solo.

I biglietti per lo spettacolo (prodotto da Friends&Partners) saranno disponibili in prevendita dalle ore 12:00 di oggi, 14 maggio, su www.ticketone.it e dalle ore 11:00 del 21 maggio nei punti vendita abituali.

Non solo Felicissimo Show. Felicissima Sera, confermata la seconda stagione?

Secondo un’indiscrezione di Oggi, tra l’altro, al netto delle polemiche Mediaset avrebbe già confermato una seconda stagione di Felicissima Sera, che dovrebbe andare in onda già in autunno. Mediaset non ha però né confermato né smentito la notizia. In attesa di scoprire qualcosa in più, vedremo il duo comico sabato 15 maggio, ospiti della finale – attesissima – della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi. In attesa di rivederli in tv, non resta che iniziare a prepararsi per l’evento unico all’Arena di Verona.