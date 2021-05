The Chills: nuovo singolo ed album

La band alt-rock neozelandese presenta Worlds Within Worlds, traccia che anticipa il prossimo, atteso album intitolato Scatterbrain.

Sulla scia del grande successo di Snow Bound (2018) e del film acclamato dalla critica The Chills: The Triumph And Tragedy Of Martin Phillipps The Chills pubblicano il loro settimo album, Scatterbrain, il prossimo 14 maggio su Fire Records. Il lavoro è anticipato dal nuovo singolo, Worlds Within Worlds, a proposito del quale il leader e fondatore del gruppo neozelandese (principale esponente del cosiddetto Dunedin sound) Martin Phillipps ha rivelato: “Molti teorici della cospirazione non sembrano apprezzare il vasto numero di persone che dovrebbero essere ‘a conoscenza del segreto’ – e che gli umani non sono bravi a mantenere i segreti. Gli manca anche il fatto che gli scienziati, sottoposti a un severo esame tra pari, stiano effettivamente lavorando per proteggerli e illuminarli “. Prima anticipazione di un album che si preannuncia coinvolgente, orecchiabile ed evocativo allo stesso tempo. Un racconto visto dalla prospettiva di un uomo che capisce la sua età e anzi la sua stessa mortalità, sostenuto, come sempre, da melodie orecchiabili e da un incisivo giro di parole. C’è una forte onestà nelle nuove canzoni che vivono nella speranza ed entrano immediatamente in testa, mentre il mondo continua a non avere un preciso indirizzo. Scatterbrain è una vita che passa davanti alle orecchie mentre l’incertezza aumenta e le fake news rimbombano. Brano esemplare che fa da apripista ad un album di uno dei migliori autori di canzoni moderne, pura musica pop per la nuova normalità e non può essere che un buon auspicio.

‘Scatterbrain’ viene pubblicato in edizione limitata Deep Sea Marble LP, Sky Blue LP e CD con artwork di David Costa (Trees)