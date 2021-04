Sorry, Heels: fuori nuovo singolo/video

She Burns è la traccia che introduce il nuovo album della band di Frosinone: si intitola She ed uscirà il prossimo 31 maggio per Shades of Sound Records/Wave Records.

She è il nuovo album dei frusinate Sorry, Heels in uscita il prossimo 31 maggio per Shades of Sound Records/Wave Records. Si tratta di un lavoro interamente dedicato al viaggio amoroso di una donna: infatuazione, innamoramento, delusione e frustrazione sono le tappe attraverso le quali si sviluppa questo viaggio. L’infatuazione (Through the End) è dove tutto inizia. Il vortice dei sentimenti è rapido e avvolgente: la passione (She Burns, il primo singolo e video), il rifiuto (Something Real), l’ossessione (Follow Signs e The Spell’s Ballad), la solitudine dei sogni infranti (My Doll’s House e Another Lapse), il pentimento (The Void). Fino a giungere alla conclusione che nulla cambierà, The End of Desires. I Sorry, Heels nascono a Frosinone nel 2010. Dopo due EP autoprodotti, Wasted (2013) e Distances (2014), nel 2015 esce per l’etichetta finlandese Gothic Music Records il loro primo album, The Accuracy of Silence. A distanza di molti anni ritornano con questo nuovo lavoro dopo vari cambi di formazione. Mutazioni d’organico che segnano anche una radicale sferzata di suono nei Sorry, Heels: abbandonati gli standard rock degli esordi, dirottano sempre più le proprie composizioni verso l’elettronica mantenendo però riferimenti e sonorità legate alla new wave, al noise e al post-punk. She è poi anche impregnato di influenze dream, psych e synth pop, immerso com’è in atmosfere oniriche e soffuse, dilatate e sensuali. Prodotto da Filippo Strang al VDSS Studio, She vede, inoltre, la partecipazione di Bubi ( Flying Vaginas, Charlotte Oaks), Wellworn Banana ( Flying Vaginas) e lo stesso Strang ( Flying Vaginas, Stranger Paws) come strumentisti. Il risultato finale è un album che non sfigura nel confronto con altre produzioni simili, anche a livello internazionale.

TRACKLIST

Through the End

02. She Burns (VIDEO)

03. Follow Signs

04. Something Real

05. The Spell´s Ballad

06. My Dolls House

07. Another Lapse

08. The Void

09. The End of Desire

