Finale 1MNEXT Live: dieci finalisti in gara per il sogno del Concertone

Giovedì 22 aprile si svolgerà la finale di 1MNEXT 2021 in streaming. Potete guardarla insieme a noi e scoprire chi sono i 10 finalisti.

Tutto è pronto per la finale di 1MNEXT, il contest organizzato da iCompany che precede – come sempre – il concertone. Anche quest’anno tre artisti emergenti avranno dunque la possibilità di esibirsi al Primo Maggio 2021 di Roma. L’immancabile appuntamento promosso da CGIL, CISL e UIL e prodotto da iCompany, sarà in diretta su Rai3 e Rai Radio2. Sarà la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma la location principale per le esibizioni degli artisti.

La finale – trasmessa dalle ore 18.00 in streaming sulla pagina YouTube del Primo Maggio e qui – si svolgerà allo Spazio Rossellini di Roma (Polo Culturale Multidisciplinare riaperto dopo importanti lavori di ristrutturazione dalla Regione Lazio e ATCL). A sfidarsi con una performance live 12 giovani artisti. Ai 10 finalisti di 1MNEXT si aggiungono Marte (Genova), da Musica Contro le Mafie, e Claire Audrin (Roma), vincitrice del contest Lazio Sound Scouting.

LEGGI ANCHE: Concerto del Primo Maggio 2021: i primi big annunciati e i finalisti di 1MNEXT

I 10 finalisti di 1MNEXT sono Brujas (Roma), Cargo (Roma), Giorgio Moretti (Roma), Guasto (Portici – NA), Junior V (Bari), Marte Merasco (Milano), My girl is retro (Bologna), Neno (Torino), Novaffair (Napoli) e Omar (Torino).

I tre vincitori verranno scelti dalla Giuria di Qualità composta da addetti ai lavori di provata competenza: Massimo Bonelli (direttore artistico del Concerto del Primo Maggio, presidente giuria), Federica Ceppa (Milano Music Week), Federico Durante (Billboard), Elena Palmieri (Rockol) e Lucia Stacchiotti (iCompany). Il vincitore assoluto del contest sarà infine proclamato durante il Concertone.

A condurre la finale di 1MNEXT 2021 sarà Erica Mou. Sul palco di Spazio Rossellini si esibirà anche Nervi, vincitore assoluto dell’edizione 2020.