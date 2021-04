‘Domenica In’, i Ricchi e Poveri e le lacrime di Franco

I Ricchi e Poveri sono stati ospiti della puntata di Domenica In di domenica 18 aprile. E non sono mancati momenti di commozione, soprattutto da parte di Franco Gatti. Il cantante si è infatti visibilmente commosso mentre parlava con Mara Venier, ricevendo subito l’affetto della conduttrice e dei suoi ‘compagni’ di gruppo.

«Devo ringraziarti per essere sempre presente nello spettacolo. – dice Franco a Mara Venier nel salotto di Domenica In – Per me sei stata un esempio di vita. Lo dico e lo dirò sempre finché campo. Alla faccia del virus».