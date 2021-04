Alessandra Celletti: fuori nuovo singolo/video

Hide & Seek è il primo singolo che anticipa Experience, nuovo progetto dell’artista romana. Atmosfere incantate in riva al fiume fra pianoforte, suoni naturali ed echi elettronici.

Hide & Seek è il primo singolo che anticipa Experience, nuovo progetto di Alessandra Celletti che coglie musicalmente l’essenza dell’acqua e il fascino della trasformazione. :“Mentre viviamo un periodo sospeso e apparentemente immobile- commenta l’artista romana -vorrei trasportare l’ascoltatore in riva al fiume, dove tutto scorre e donargli l’esperienza di un’atmosfera incantata e limpida fondendo le note del mio pianoforte con suoni naturali ed echi elettronici”. Un’altra preziosa creazione di Alessandra Celletti, un’ originale artista che ha dedicato la sua vita al pianoforte, diplomandosi al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma. Parte quindi da una formazione classica ma ha anche una grande attitudine a sperimentare sempre cose nuove tanto che le sue esperienze si moltiplicano con deviazioni interessanti anche nel campo del rock, dell’avanguardia e dell’elettronica. Tantissime le collaborazioni con artisti italiani (da Gianni Maroccolo a Claudio Rocchi, ai Marlene Kuntz, a Franco Battiato) e internazionali (tra cui il mitico Hans Joachim Roedelius, pioniere dell’elettronica tedesca). Ritornando ad Hide & Seek, il brano ha anche ispirato un video, girato in Friuli Venezia Giulia lungo le sponde del porto fluviale di Aquileia nell’ambito del Mini Piano Tour Experience. “Nell’estate 2020, l’estate del Covid – aggiunge Alessandra Celletti- non avevo neanche un concerto in programma. Ho provato ad adattarmi alle nuove modalità improvvisando come tanti miei colleghi musicisti qualche diretta sui social, ma mi mancava troppo la possibilità di suonare dal vivo e di condividere l’emozione dei suoni. Tuttavia chi mi conosce lo sa: cerco sempre di trasformare gli eventi “negativi” in qualcosa di “nuovo” e capace di sorprendere. Così ho deciso di partire con il mio mini piano, la mia piccola videocamera e un cavalletto e di suonare da sola improvvisando semplici melodie di fronte ai corsi d’acqua del Friuli Venezia Giulia, per esaltare e restituire attraverso la musica l’incanto di una regione che amo in modo particolare e che ogni volta mi regala emozioni speciali. Il materiale prodotto e sul quale sto lavorando racconterà così l’anno covid, quello in cui non avrò potuto suonare per le persone, ma da sola di fronte ad una natura che è sempre meravigliosa. Questa è la mia scommessa: trasformare gli effetti negativi della pandemia in un’esperienza nuova, poetica e sorprendente”. Experience sarà distribuito da Believe su Spotify e su tutti i canali digitali (https://backl.ink/145841078) e costituirà un altro prezioso capitolo di una storia musicale decisamente unica e sorprendente.