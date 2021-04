Roberto Ventimiglia: fuori nuovo video

Si tratta del brano London estratto dall’ep Look at the Stars Tonite (A Lockdown Time Diary) uscito lo scorso settembre. Un omaggio al diario di bordo londinese ed all’estetica del videoclip anni ‘90.

London è il nuovo video di Roberto Ventimiglia estratto dall’EP Look at the Stars Tonite (A Lockdown Time Diary), uscito lo scorso 25 settembre 2020 per Gusville Dischi. Altra ottima occasione per fare la conoscenza con questo interessante artista nato nel 1982. Un musicista di formazione classica che ama scrivere ed autoprodurre brani in lingua inglese dal carattere sia intimo che più ritmato. Ha pubblicato l’ep Bees Make Love to Flowers (autoprodotto, 2018) e l’album Raw (Gusville Dischi, 2020). Look at the Stars Tonite (A Lockdown Time Diary) è, invece, il suo più recente ep che contiene, appunto, il brano del video. Fino a poco tempo fa ascoltabile solo come demo telefonico nascosto nella copia fisica dell’ep di debutto Bees Make Love to Flowers del 2018), London, per Roberto Ventimiglia « è un luogo della realtà, che diventa anche un luogo dell’anima nel momento in cui cominciamo ad amarlo. È per questo che realizzarne una foto ricordo può significare dipingere un luogo interiore più che immortalare un ordinario panorama turistico. La cartolina della “mia” Londra – continua Ventimiglia – creata da Marco Bordignon su pellicola, è un omaggio al diario di bordo ed all’estetica del videoclip anni ’90, ma soprattutto è un omaggio a ogni viaggiatore che si sia sentito come a casa lungo il cammino. Magari su un autobus, respirando lentamente.» Ed è anche, probabilmente, un’istantanea di un luogo iconico che torna così a rivivere nella sua peculiarità.

CONTATTI

https://www.facebook.com/roberto.ventimiglia.musica

https://robertoventimiglia.bandcamp.com

https://www.instagram.com/youcanjustcallmerob

https://www.facebook.com/gusvilledischi

https://gusvilledischi.bandcamp.com