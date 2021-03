Pierpaolo Marino: fuori nuovo album

E’ da poco uscito il secondo lavoro del cantautore marsalese Pierpaolo Marino. Dopo Otto brevi racconti del 2014 il musicista torna con un sound che inserisce nuovi elementi accanto all’iniziale e caratteristico folk rock.

E’ da poco uscito Senza controllo (Seahorse Recording/Audioglobe), il secondo ed intrigante album in studio di Pierpaolo Marino, cantautore marsalese che segue il precedente Otto brevi racconti del 2014. Ad anticiparlo è stato l’ottimo e visionario brano/video Pulsar. Il titolo del nuovo lavoro riassume le vicissitudini e i tormenti che hanno preceduto e accompagnato la composizione delle canzoni, senza controllo vuol dire anche senza nessuna imposizione stilistica o manieristica, senza supervisione dall’alto, un concentrato di stati d’animo espressi in musica nella forma più pura e sincera possibile da parte dell’autore e senza subire contaminazioni esterne. L’album è stato composto e arrangiato dal cantautore marsalese (tranne Un secolo fa, scritta da Paolo Navarra e arrangiata dallo stesso Marino), attraverso un lavoro intenso di pre produzione in home recording poi elaborato in studio attraverso le sapienti mani di Paolo Messere. Synth, chitarre elettriche e groove di basso e batteria sono gli elementi distintivi di questo disco che probabilmente va in una direzione diversa rispetto al precedente che trovava rifugio in atmosfere sicuramente più folk rock. Senza controllo è un concentrato di passione e solitudine, di malinconie e introspezioni, le undici tracce e le liriche ne danno ampiamente prova. La maggior parte dei brani sono stati eseguiti in studio da Pierpaolo con la preziosa collaborazione di Dario Li Voti alla batteria su tutte le tracce e poi Dario Silvia e Antony Mannone che hanno dato il loro contributo (piano e basso) su alcune canzoni dell’album. Un disco decisamente maturo che, anche grazie alle tante involontarie pause create dalla pandemia, è stato a lungo perfezionato e rappresenta in pieno tutto l’universo umano ed artistico di Pierpaolo Marino.

