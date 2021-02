Justin Bieber sarà il performer principale dei Kids’ Choice Awards 2021

Justin Bieber si esibirà ai Kids' Choice Awards 2021. Per l'artista è «un cerchio che si chiude». Ecco perché.

La superstar mondiale vincitore del Grammy Award Justin Bieber sarà il performer principale dei Kids’ Choice Awards 2021. Bieber raggiungerà il palco principale dei KCA per un’esibizione epica e mozzafiato dove interpreterà i suoi successi ai vertici delle classifiche. Bieber canterà Intentions, insieme al rapper Quavo, e l’ultimo singolo Anyone.

Come ogni anno i Kids’ Choice Awards 2021 sono il più grande show televisivo in cui sono i ragazzi a premiare le star più amate di cinema, televisione, musica, sport e tanto altro ancora. In Italia lo show andrà in onda venerdì 19 marzo alle ore 20:00 solo su Nickelodeon, Sky 605.

«I Kids’ Choice Awards sono stati il primo spettacolo in cui sono stato premiato e tornare a condividere la mia nuova musica qui è un cerchio che si chiude. – ha detto Justin Bieber. Sebbene lo spettacolo potrà essere diverso quest’anno, i KCA sono sempre molto divertenti e sono sicuro che non mancherà lo slime!».

L'attore, comico e leggenda del Saturday Night Live Kenan Thompson (Kenan, All That) presenterà i Nickelodeon Kids' Choice Awards 2021, il più grande show televisivo in cui sono i ragazzi a decidere i vincitori. Questa edizione si terrà sabato 13 marzo a Los Angeles