Mod Generations: disponibile la nuova edizione

Nella nuova edizione del libro Mod Generations - Musica, rabbia, stile e altre storie, oltre a materiali inediti, una nuova copertina, un formato più grande rispetto alla prima, la riproduzione anastatica del Quaderno Mod di Antonio 'Tony Face' Bacciocchi, e le copertine delle fanzine Faces.

Il protagonista è ancora il viaggio, rigorosamente in Vespa super accessoriata, tra le tortuose strade della musica dei mod, subcultura che da più di mezzo secolo rappresenta uno stile di vita per migliaia di giovani e che si è conservata, evolvendosi, fino ai giorni nostri. Dal be bop di Charlie Parker al blues di John Lee Hooker, attraverso soul, rhythm and blues, ska e northern soul, fino a Who e Small Faces, Jam e Oasis, la cultura mod viene sviscerata dall’interno facendo piazza pulita di luoghi comuni e fraintendimenti. Scritto da uno dei più importanti esponenti del movimento italiano, Antonio Bacciocchi, Mod Generations – Musica, rabbia, stile e altre storie (edizioni Interno4/produzione Goodfellas srl) è caratterizzato da decine di illustrazioni originali. Un intricato e appassionante percorso discografico alla scoperta di una musica che con rabbia e stile continua a essere la miglior colonna sonora di una vita cool. Antonio Bacciocchi, tra i primi a portare la cultura mod in Italia alla fine degli anni Settanta, autore della prima modzine della penisola, Faces, factotum della scena negli anni Ottanta e profondo conoscitore della musica dei mod in tutte le sue sfaccettature, ha selezionato, con minuziosa cura, decine e decine di dischi fondamentali, ne ha ripercorso la storia musicale dalla fine degli anni Quaranta ai giorni nostri, dedicando una preziosa appendice alla produzione italiana. Il libro si avvale, poi, dell’introduzione di Luca Frazzi e testi di oSKAr Giammarinaro, Francesco Ficco e Fabrizio “Pallino” Carrieri. Antonio Bacciocchi, scrittore, musicista, blogger, ha militato come batterista in una ventina di gruppi (tra cui Not Moving, Link Quartet, Lilith), incidendo una cinquantina di dischi e suonando in tutta Italia, Europa e USA, aprendo per Clash, Iggy and the Stooges, Johnny Thunders, Siouxsie, Manu Chao ecc. Ha scritto una decina di libri tra cui Uscito vivo dagli anni 80 (premiato al MEI come miglior libro indipendente), Paul Weller l’uomo cangiante, Rock’n’Goal, Gil Scott-Heron il Bob Dylan nero. Collabora, inoltre, con i mensili Classic Rock e Vinile e i quotidiani Il Manifesto e Libertà. Da sedici anni aggiorna quotidianamente il suo blog, www.tonyface.blogspot.it, dove parla di musica, cinema, culture varie e sport. Sicuramente un autore di spessore ed esperienza per un libro che non deve essere solamente letto. Ed, a tal proposito ecco la playlist curata dallo stesso Antonio Bacciocchi per accompagnare la lettura:

Questa la playlist

https://open.spotify.com/playlist/7wxM0aKR8cPck912exwRJY?si=UJQZgdsVRgGaZ8dnkXtnJQ#_=_