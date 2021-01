‘La Stanza degli Abbracci’, lo spot per il vaccino di Giuseppe Tornatore con le musiche di Nicola Piovani

Giuseppe Tornatore presenta a 'Domenica In' il primo spot per la sensibilizzazione sul vaccino, con le musiche di Nicola Piovani.

La Stanza degli Abbracci, il primo spot di Giuseppe Tornatore a favore del vaccino, vanta le musiche di Nicola Piovani.

Mara Venier ha lanciato a Domenica In (nella puntata di domenica 17 gennaio) il primo dei quattro spot ideati e diretti da Giuseppe Tornatore. Gli spot sono quattro e, a Domenica In, Mara Venier ha mostrato il primo, intitolato La Stanza degli Abbracci.

«Il quarto sarà diverso dai primi tre», anticipa Tornatore in studio, lasciando intendere che i primi tre spot saranno accomunati da un elemento non presente nell’ultimo capitolo del progetto. Il Commissario per l’Emergenza Coronavirus Domenico Arcuri (in studio a Domenica In) ha fortemente voluto gli spot, che sottolineano la necessità di vaccinarsi. Tornatore ha però voluto spiegare che l’incertezza dei cittadini non è da colpevolizzare.

«Non vanno colpevolizzati – spiega il regista – ma compresi e aiutati».

Se per un simile spot troviamo dietro la macchina da presa un regista da Oscar, le musiche non sono da meno. Accanto a Giuseppe Tornatore – nello spot a favore del vaccino – troviamo infatti il Maestro Nicola Piovani.