LEGO Botanical, la nuova linea per gli amanti della natura

Sarà disponibile dall'1 gennaio la nuova collezione LEGO Botanical, con cui i mattoncini daranno vita a bouquet e bonsai.

Il Gruppo LEGO ha svelato una nuova linea di prodotti per tutti gli appassionati della natura. La collezione LEGO Botanical include uno straordinario Flower Bouquet LEGO per illuminare tutte le case e un Bonsai Tree LEGO.

Mentre molte persone cercano spazi verdi per distrarsi e rilassarsi, i fan adult del mattoncino possono ora portare un tocco di natura nelle loro case con LEGO Botanical. E la grande notizia è che le piante LEGO non hanno bisogno di essere annaffiate per rimanere in forma.

7 adulti su 10 affermano di cercare spesso nuovi modi per combattere lo stress e oltre 8 su 10 affermano che il gioco li aiuta a rilassarsi. I nuovi set sono dunque perfetti per chi vuole essere creativo e trovare momenti della giornata da dedicare alla mindfulness.

Entrambi i set della nuova LEGO Botanical Collection includono una serie di elementi realizzati in plastica vegetale, prodotta utilizzando la canna da zucchero proveniente da fonti sostenibili.

LEGO Botanical: Flower Bouquet

Sorprendi un amico o viziati con un po’ d’amore grazie ad un regalo che non finisce mai di stupire. Parliamo di un bellissimo bouquet di fiori che è tutt’altro che ordinario! Il set da 756 pezzi presenta al suo interno una serie di bellissimi fiori in una gamma di colori mozzafiato che i costruttori adulti possono personalizzare a seconda dello sbocciare della fioritura.

Gli steli dei fiori sono regolabili in modo che sia facile adattare la composizione a qualsiasi vaso.

Il set include una serie di elementi LEGO con nuovissimi colori e forme, perfetti per ricreare i petali dei fiori e meravigliare i visitatori.

Il Bonsai Tree LEGO

L’arte del bonsai ha catturato, per secoli, l’immaginazione degli amanti degli alberi. Ora i fan LEGO possono celebrare questa antica arte con il kit di costruzione del modello Bonsai Tree LEGO da 878 pezzi.

Bonsai Tree LEGO viene proposto con un vaso rettangolare e un supporto LEGO a doghe effetto legno. Chi guarda da vicino può persino notare I piccoli archi che compongono ogni fiore.

«Siamo lieti di poter aiutare gli adulti che cercano nuovi modi per staccare la spina e rilassarsi, a trarre conforto dalla frenesia della vita quotidiana mentre si immergono nella creazione di queste bellissime costruzioni botaniche. – afferma Jamie Berard, Design Lead presso Gruppo LEGO – Gli elementi personalizzabili e l’esperienza di costruzione consapevole li aiuteranno, si spera, a esprimere la loro personalità mentre la loro creatività sboccia».

Entrambi i set saranno disponibili dal 1 ° gennaio nei LEGO Store su LEGO.com e nei migliori negozi di giocattoli.