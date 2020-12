Harry Styles, nel video di ‘Treat People With Kindness’ c’è anche Phoebe Waller-Bridge

Un video sul web ha mostrato un piccolo pezzo del video di 'Treat People With Kindness' con Harry Styles e Phoebe Waller-Bridge.

Il rumor era circolato in tempi non sospetti, ma una clip sembra aver definitivamente eliminato ogni condizionale sulla collaborazione tra Harry Styles e l’attrice Phoebe Waller-Bridge. I due hanno condiviso il set del video di Treat People With Kindness, che sarà rilasciato a breve. Lo dimostra la clip che ha cominciato a circolare sul web e che mostra Harry e Phoebe insieme in un video in bianco e nero. Il filmato è chiaramente un’anticipazione su come sarà il video di Treat People With Kindness.

La collaborazione tra Harry Styles e Phoebe Waller-Bridge ha mandato letteralmente in visibilio il web sin dai primi spoiler. Phoebe Waller-Bridge è infatti la star della commedia Fleabag, una pièce teatrale divenuta nel 2016 anche un adattamento televisivo (di cui Phoebe Waller-Bridge è stata la sceneggiatrice) prodotto dalla BBC.

Non è dato sapere altro su questo sodalizio: non è nota infatti la data di uscita del video e non sono noti altri dettagli (alcuni degli account che hanno condiviso il video-spoiler sono stati di fatto sospesi su Twitter), per cui non resta che aspettare pazientemente altre novità.