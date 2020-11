Waze Audio Player, la social app di navigazione integra Amazon Music

La social app di navigazione Waze ha annunciato l’integrazione con Amazon Music: ecco il nuovo servizio Waze Audio Player.

Waze incontra Amazon Music. Da qualche giorno è, infatti, disponibile su Waze Audio Player il nuovo servizio della social navigation app gratuita che integra la piattaforma musicale streaming targata Amazon. La più grande community di automobilisti al mondo può ora viaggiare accompagnata dalle note per una nuova esperienza di guida.

Nello specifico, l’integrazione di Amazon Music rende disponibili agli utenti di Amazon Prime oltre due milioni di brani, più di mille playlist e stazioni radio senza costi aggiuntivi. L’offerta è ancora maggiore per gli abbonati Amazon Music Unlimited (livello premium del servizio) con più di 60 milioni di tracce e migliaia tra playlist e radio.

“Da quando abbiamo presentato Waze Audio Player nell’ottobre 2018, gli utenti di Waze hanno percorso oltre 100 miliardi di chilometri ascoltando i contenuti dei servizi di streaming attraverso il nostro Audio Player – ha dichiarato Adam Fried, Head of Global Partnerships di Waze – Siamo davvero entusiasti di accogliere Amazon Music nella famiglia Audio Player, offrendo agli automobilisti l’accesso alla loro musica preferita e alle loro playlist e rendere così il loro tempo in auto il più piacevole possibile.”

Per accedere al servizio, i clienti di Amazon Music devono entrare nell’app Waze e selezionare l’icona con la nota musicale; quindi, scegliere tra le app partner, Amazon Music come lettore audio predefinito. In questo modo, le indicazioni stradali di Waze potranno essere visualizzate anche all’interno dell’app Amazon Music senza dover spostarsi da un’applicazione all’altra. Comodo no?

