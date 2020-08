MTV VMAs 2020: dove seguire in tv lo show e il pre-show

Gli MTV VMAs 2020 sono ai nastri di partenza: ecco dove seguire in Italia lo show e il pre-show. La versione sottotitolata in onda martedì.

Gli MTV VMAs 2020 andranno in onda in tv anche in Italia: è il momento di sintonizzarsi su MTV e lasciare spazio a musica e performance epiche. A presentare questa edizione sarà la regina dell’intrattenimento Keke Palmer, domenica 30 agosto a New York City.

Dove andranno in onda in tv gli MTV VMAs 2020 nel nostro paese? In Italia lo show sarà trasmesso in diretta su MTV (canale 130 Sky e in streaming su NOW TV) la notte tra domenica 30 e lunedì 31 agosto alle 02.00 e sarà preceduta da un pre-show. La versione sottotitolata, sempre su MTV, andrà in onda lunedì 31 agosto alle 21.10 e su MTV Music (canale 131 e 704 di Sky) martedì 1° settembre dalle 20.00.

Il Pre-Show, presentato dalla coppia Nessa Diab e Jamila Mustafa, vedrà 90 minuti di performance coinvolgenti grazie alle esibizioni di Chloe x Halle, Jack Harlow, Lewis Capaldi, Tate McRae e Machine Gun Kelly con i suoi due nuovi singoli fatti in collaborazione con Travis Barker and blackbear.

LEGGI ANCHE: VMAs 2020: Dua Lipa e Harry Styles non ci saranno, perché?

Quest’anno si vuole onorare gli Everyday Heroes: Frontline Medical Workers, ovvero a tutti quei medici e operatori sanitari che, grazie alle loro performance improvvisate e bellissime, sono riusciti a sostenere i loro colleghi ed alleviare i momenti difficili

Le aspettative per lo show di quest’anno sono altissime e gli artisti, che si esibiranno con performance in diversi luoghi della città di New York, sono intenzionati a far sentire la loro voce e vincere: Ariana Grande insieme a Lady Gaga per l’attesissima performance di Rain on Me, The Black Eyed Peas, DaBaby, il rapper di Rockstar, Miley, BTS, Doja Cat, The Weeknd, Maluma e CNCO.

I VMAs saranno trasmessi su tutti i canali MTV, in oltre 180 paesi e tradotti in 30 diverse lingue, raggiungendo così più di 450 milioni di famiglie.