Si aggiorna il calendario live di Marco Mengoni, che dopo un’estate negli stadi sarà sui palchi dei palazzetti d’Italia ed Europa. Le date.

Pomodori e limoni, o meglio salse di pomodoro e limoncelli. Con questi curiosi prodotti home made comparsi sugli scaffali di alcuni supermercati, Marco Mengoni ha annunciato un nuovo viaggio live. Il cantautore è, infatti, pronto a dominare il 2025 con due tour: Marco Negli Stadi 2025 e Live in Europe 2025, entrambi prodotti da Live Nation. Con 85 dischi di platino, oltre 3 miliardi di stream e due vittorie al Festival di Sanremo, il cantautore celebra i suoi 15 anni di carriera con concerti che promettono di regalare emozioni senza confini.

E dopo l’annuncio dei primi appuntamenti italiani in autunno, si aggiungono già cinque nuove date: Milano (12 ottobre), Bologna (24 ottobre), Pesaro (21 ottobre), Firenze (29 ottobre) e Roma (9 novembre).

Locandina da Ufficio Stampa

Con oltre 500.000 biglietti venduti per il tour negli stadi, Mengoni si conferma uno degli artisti più amati d’Italia. E l’estate ormai alle porte lo vede tornare on stage dopo il trionfo del tour 2023 culminato con una data evento al Circo Massimo. Quindi, a partire da ottobre, l’artista prosegue l’avventura con Live in Europe 2025, partendo dall’Italia con concerti a Torino, Milano, Pesaro, Bologna, Firenze, Eboli e Roma. Per poi spostarsi in Europa.

In attesa di nuova musica, è in radio e digitale l’ultimo singolo Mandare tutto all’aria che incarna il desiderio di rompere gli schemi e abbracciare il cambiamento. Lo stesso che anima ogni concerto trasformandolo in un un’esperienza unica. In scaletta non mancheranno classici di repertorio e brani più recenti, con arrangiamenti che esaltano la sua voce potente e versatile.

MARCO NEGLI STADI 2025

21 giugno – Lignano Sabbiadoro , Stadio Comunale G. Teghil // DATA ZERO

, Stadio Comunale G. Teghil // DATA ZERO 26 giugno – Napoli , Stadio Diego Armando Maradona // SOLD OUT

, Stadio Diego Armando Maradona // SOLD OUT 2 luglio – Roma , Stadio Olimpico

, Stadio Olimpico 5 luglio – Bologna , Stadio Dall’Ara // SOLD OUT

, Stadio Dall’Ara // SOLD OUT 6 luglio – Bologna , Stadio Dall’Ara

, Stadio Dall’Ara 9 luglio – Torino , Stadio Olimpico

, Stadio Olimpico 13 luglio – Milano , Stadio San Siro // SOLD OUT

, Stadio San Siro // SOLD OUT 14 luglio – Milano , Stadio San Siro

, Stadio San Siro 17 luglio – Padova , Stadio Euganeo

, Stadio Euganeo 20 luglio – Bari , Stadio San Nicola // SOLD OUT

, Stadio San Nicola // SOLD OUT 23 luglio – Messina , Stadio San Filippo

, Stadio San Filippo 24 luglio – Messina, Stadio San Filippo // SOLD OUT

LIVE IN EUROPE 2025

8 ottobre – Torino , Inalpi Arena – Italia

, Inalpi Arena – Italia 12 ottobre – Milano , Unipol Forum – Italia // NUOVA DATA

, Unipol Forum – Italia // NUOVA DATA 21 ottobre – Pesaro , Vitrifrigo Arena – Italia // NUOVA DATA

, Vitrifrigo Arena – Italia // NUOVA DATA 22 ottobre – Pesaro , Vitrifrigo Arena – Italia

, Vitrifrigo Arena – Italia 24 ottobre – Bologna , Unipol Arena – Italia // NUOVA DATA

, Unipol Arena – Italia // NUOVA DATA 28 ottobre – Firenze , Mandela Forum – Italia

, Mandela Forum – Italia 29 ottobre – Firenze , Mandela Forum – Italia // NUOVA DATA

, Mandela Forum – Italia // NUOVA DATA 2 novembre – Eboli , Palasele – Italia

, Palasele – Italia 8 novembre – Roma , Palazzo dello Sport – Italia

, Palazzo dello Sport – Italia 9 novembre – Roma , Palazzo dello Sport – Italia // NUOVA DATA

, Palazzo dello Sport – Italia // NUOVA DATA 19 novembre – Ginevra , Arena – Svizzera

, Arena – Svizzera 21 novembre – Stoccarda , Hanns–Martin–Schleyer–Halle – Germania

, Hanns–Martin–Schleyer–Halle – Germania 22 novembre – Düsseldorf , Mitsubishi Electric Halle – Germania

, Mitsubishi Electric Halle – Germania 24 novembre – Zurigo , Hallenstadion – Svizzera

, Hallenstadion – Svizzera 26 novembre – Francoforte , Festhalle – Germania

, Festhalle – Germania 27 novembre – Monaco di Baviera , Olympiahalle – Germania

, Olympiahalle – Germania 30 novembre – Bruxelles , Forest National – Belgio

, Forest National – Belgio 1 dicembre – Utrecht , TivoliVredenburg – Olanda

, TivoliVredenburg – Olanda 3 dicembre – Parigi , Salle Pleyel – Francia

, Salle Pleyel – Francia 5 dicembre – Esch–sur–Alzette , Rockhal – Lussemburgo

, Rockhal – Lussemburgo 7 dicembre – Londra , O2 Forum Kentish Town – Regno Unito

, O2 Forum Kentish Town – Regno Unito 10 dicembre – Madrid, Palacio Vistalegre – Spagna

I biglietti per le nuove date italiane sono in prevendita esclusiva per i titolari Mastercard dalle 15 di oggi, con vendita generale dalle 16 del 28 maggio.

Immagini da Ufficio Stampa