Stray Kids, Kendrick Lamar e Rosalía sono gli headliner del Lollapalooza Paris

Annunciati gli headliner del Lollapalooza Paris: sono Kendrick Lamar, Stray Kids e Rosalía, ma ci saranno anche Niall Horan e One Republic.

Sono stati annunciati gli headliner del Lollapalooza Paris, che si terrà dal 21 al 23 luglio 2023 nella capitale francese. Saranno Kendrick Lamar, Rosalía e gli Stray Kids i protagonisti di questa quinta edizione. Oltre ai tre big act della manifestazione, sono stati poi annunciati Lil Nas X, Aya Nakamura, Kygo, Central Cee, OneRepublic, Lindsey Stirling, Niall Horan, Rezz e tanti altri. In totale, sono più di 35 gli artisti che si esibiranno sui quattro palchi dell’Hippodrome De Longchamp. I biglietti sono disponibili su www.LollaParis.com.

LEGGI ANCHE: Inhaler: «Siamo tornati a essere una band»

Nello specifico, gli Stray Kids saranno protagonisti della prima giornata di venerdì 21 luglio. Sabato 22 luglio il palco sarà tutto di Rosalía, mentre Kendrick Lamar è il protagonista dell’ultima e conclusiva serata. Come sottolineato da LiveNation, oltre alla musica i fan potranno sperimentare tutto ciò «che il Lollapalooza Paris ha da offrire: dalle varie lineup a una vasta varietà di cucina francese, mostre d’arte e uno spazio dedicato ai fan della musica che vogliono imparare qualcosa in più su come aiutare il mondo intorno a loro».

LEGGI ANCHE: ‘Spit in My Face!’, il brano di ThxSoMch è virale su TikTok

Lollapalooza Paris

Quando: Luglio dal 21-23, 2023

Dove: Hippodrome de Longchamp / Paris

Sito: www.lollaparis.com