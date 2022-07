Il fenomeno del corsivo? Tutta ‘colpa’ di un brano di Carl Brave

Se Elisa Esposito ne è l’insegnante ‘ufficiale’, l’inventore del corsivo sarebbe – a sua insaputa – Carl Brave. Ecco cosa ha detto.

Nell’estate del corsivo, fenomeno di stagione uscito ormai dalle piattaforme social, è praticamente impossibile non imbattersi in contenuti dedicati al trend. Così, alla tiktoker Elisa Esposito si deve il merito – o demerito, a seconda dei punti di vista – di averne alimentato la moda ma la ricerca va ora più a fondo. Una volta indagate le forme di questa espressione, l’obiettivo è scovare la ‘pietra dello scandalo’, ovvero: chi sarebbe l’inventore del corsivo?

E adesso abbiamo la risposta. A dare il via al trend non sarebbe stata la Esposito, che ne è diventata l’insegnante per eccellenza, ma Carl Brave. Tutto risalirebbe, infatti, al brano Spigoli, il cui ritornello viene intronato dal cantautore romano con una pronuncia un po’ storpiata che allunga le parole. Sarebbe, dunque, questa la prima testimonianza di un corsivo ante litteram, formulato in maniera del tutto inconsapevole dall’artista.

Carl Brave al Concerto Primo Maggio 2019 / Foto Kikapress

Informato della cosa su TikTok (poteva essere altrimenti?), Carl Brave ha condiviso una video reaction e, in seguito, ha commentato direttamente dal palco. Come riporta Biccy, il cantautore durante il suo concerto è tornato sull’argomento. “Ho scoperto da poco che da Spigoli è partita tutta quella storia del corsivo, così mi hanno detto. Non so se è vero… ragazzi, se è vero vi chiedo scusa”, ha detto.

Partito dal Rock In Roma davanti a 20mila persone, il Carl Brave Tour 2022 sta portando l’artista in giro per la penisola. Tantissimi gli ospiti, non annunciati, che hanno raggiunto Carl sul palco romano per il debutto, da Noemi a Mara Sattei, per un duetto proprio sulle note di Spigoli hit da 70 milioni di stream su Spotify. Ad animare la scenografia di Giancarlo Sforza i suggestivi visual di Zoo Agency e una super band composta da undici elementi

Questo il calendario con tutte le date del Carl Brave Tour 2022:

20 luglio Nichelino (TO), Sonic Park Stupinigi 2022

(TO), Sonic Park Stupinigi 2022 21 luglio Sesto San Giovanni (MI), Carroponte

(MI), Carroponte 5 agosto Massa (MS), Piazza Aranci

(MS), Piazza Aranci 6 agosto Villorba (TV), Arena della Marca

(TV), Arena della Marca 11 agosto Gallipoli (LE), Parco Gondar

(LE), Parco Gondar 26 agosto Modena , Arena del Lago

, Arena del Lago 8 settembre Bagheria (PA), Piccolo Parco Urbano

(PA), Piccolo Parco Urbano 9 settembre Catania, Villa Bellini

I biglietti per la nuova tournée di Carl Brave, prodotta e organizzata da Francesco Barbaro di OTR Live, sono disponibili in tutti i punti vendita abituali e su ticketone.it.

Foto di Sara Serra da Ufficio Stampa