Alex, le prime date del ‘Non Siamo Soli Tour’

Alex annuncia le prime date del 'Non Siamo Soli Tour'. Tutte le informazioni su orari, date e biglietti dei concerti.

Alex – finalista di Amici 2021 – annuncia le prime date del Non Siamo Soli Tour. La tournée, prodotta e organizzata da Vivo Concerti e Friends & Partners, proporrà sia date estive all’aperto sia appuntamenti nei club italiani. E sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i brani tratti dal suo primo lavoro discografico Non siamo soli.

Gli show annunciati si terranno sabato 3 settembre a Zafferana Etnea (CT) all’Anfiteatro Falcone Borsellino, venerdì 9 settembre a Porto Recanati (MC) all’Arena Beniamino Gigli, mercoledì 9 novembre a Roma al Largo Venue e mercoledì 23 novembre a Milano al Fabrique. I biglietti per le date saranno disponibili a partire da mercoledì 13 luglio alle ore 15.00.

Alex, le date del Non Siamo Soli Tour

Sabato 3 Settembre 2022 | ZAFFERANA ETNEA (CT) @ANFITEATRO FALCONE BORSELLINO

Venerdì 9 Settembre 2022 | PORTO RECANATI (MC) @ARENA BENIAMINO GIGLI

Mercoledì 9 novembre 2022 | ROMA @LARGO VENUE

Mercoledì 23 novembre 2022 | MILANO @FABRIQUE

info: www.vivoconcerti.com

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

