Achille Lauro, a Milano live con arte generativa NFT a scopo benefico

Quella milanese è una tappa speciale (e solidale) di ‘Achille Lauro Superstar Tour – Electric Orchestra’. Ecco che cosa farà Achille Lauro.

Achille Lauro non smette di stupire e regalare sorprese al suo pubblico nel segno della solidarietà. Partito da Nichelino (TO), l’artista sarà impegnato nelle settimane estive con il Superstar Tour insieme alla Electric Orchestra e per la tappa milanese ha pensato a un live speciale. Lo show, infatti, è in calendario per martedì 5 luglio all’Ippodromo SNAI San Siro all’interno del programma del Milano Summer Festival e si annuncia unico.

Durante la serata, Lauro non solo infiammerà la platea con la sua musica ma i fan potranno assistere a una performance inedita. La musica dell’artista, infatti, creerà in diretta opere d’arte generativa NFT a scopo benefico – NFT live SUPERART. Da sempre attento alle cause dei più fragili, il cantautore conferma così il proprio impegno a sostegno dei soggetti in maggiore difficoltà.

Foto da Ufficio Stampa Goigest

Achille Lauro Superstar Tour proseguirà, poi, in tutta Italia con tappe da nord a sud fino al prossimo 12 settembre. E questo show completamente rinnovato – dagli arrangiamenti ai costumi – sarà declinato in due inedite versioni. In alcuni appuntamenti Lauro sarà accompagnato dall’Electric Orchestra, mentre in altri potrà contare sulla sua formazione originale per una versione più rock.

Achille Lauro Superstar Tour, le date

Ecco tutti gli appuntamenti live di Achille Lauro per l’estate 2022

5 luglio MILANO Ippodromo SNAI San Siro

ELECTRIC ORCHESTRA

ELECTRIC ORCHESTRA

ELECTRIC ORCHESTRA

ELECTRIC ORCHESTRA

ELECTRIC ORCHESTRA

14 luglio TAORMINA Teatro Antico

ELECTRIC ORCHESTRA

ELECTRIC ORCHESTRA

ELECTRIC ORCHESTRA

ELECTRIC ORCHESTRA

ELECTRIC ORCHESTRA

ELECTRIC ORCHESTRA

ELECTRIC ORCHESTRA

ELECTRIC ORCHESTRA

ELECTRIC ORCHESTRA

ELECTRIC ORCHESTRA

ELECTRIC ORCHESTRA

I biglietti del tour sono disponibili sul circuito Ticketone, per ulteriori informazioni consultare il sito di Friends & Partners.

