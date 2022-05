Porto Rubino 2022, tutte le date e la line-up

Dal 10 luglio parte ufficialmente Porto Rubino 2022, quarta edizione del suggestivo viaggia tra i mari della Puglia di Renzo Rubino.

Una nuova chiamata all’imbarco firmata Porto Rubino, che annuncia finalmente anche la sua line-up del 2022. È da Tricase Porto, magica e incantevole venue leccese, che partirà il 10 luglio 2022 la quarta edizione dell’ormai celebre festival dei mari. Un festival che è anche il suggestivo viaggio del cantautore pugliese Renzo Rubino tra le coste della Puglia. Tre strepitose tappe, con un cast d’eccezione e altrettanti super ospiti a sorpresa, per il grandissimo evento musicale che celebra il mare da proteggere.

Come ogni anno, tanti i compagni di viaggio di Renzo e gli ospiti d’eccezione. Da Tricase Porto (LE) il 10 luglio con Samuele Bersani, Vasco Brondi, Filippo Graziani e Jolly Mare, si approderà a Monopoli (BA) il 13 luglio con Daniele Silvestri, Malika Ayane, Joan Thiele, Maurizio Carucci (Ex-Otago) e Napoleone. Per poi arrivare alla grande festa finale di Campomarino di Maruggio – Tonnara (TA) con Benjamin Clementine, Diodato, Drusilla Foer, Lazzaretto, Lorenzo Krugher, Emma Nolde e Gino Castaldo. Per ogni data un super ospite a sorpresa, in arrivo dal mare ad aggiungere magia a una line-up già formidabile.

Si ringraziano: Cantine San Marzano e GLO – main sponsor dell’evento; Regione Puglia, Puglia Sounds, Teatro Pubblico Pugliese, Puglia Promozione e i comuni di Tricase Porto, Monopoli, Campomarino di Maruggio e Polignano a Mare; Berwich, partner commerciale. Un ringraziamento particolare va a Stefano Senardi, coordinatore dei rapporti con le istituzioni e consulente alla direzione artistica.

Biglietti disponibili dalle ore 11:00 del 25 Maggio 2022 sul circuito www.vivaticket.com

Porto Rubino 2022, le date

10 LUGLIO 2022 – TRICASE PORTO (LE)

con Samuele Bersani, Vasco Brondi,

Filippo Graziani e Jolly Mare

13 LUGLIO 2022 – MONOPOLI (BA)

con Daniele Silvestri, Malika Ayane, Joan Thiele,

Maurizio Carucci (Ex-Otago) e Napoleone

17 LUGLIO 2022 – CAMPOMARINO DI MARUGGIO – TONNARA (TA)

con Benjamin Clementine, Diodato, Drusilla Foer, Lazzaretto,

Lorenzo Krugher, Emma Nolde e Gino Castaldo

Foto: Clarissa Ceci