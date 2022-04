Le foto di Miles Kane in concerto ai Magazzini Generali di Milano

Il tour di Miles Kane approda ai Magazzini Generali di Milano il 24 aprile 2022: le foto e la scaletta del concerto.

Miles Kane è tornato a Milano e ha scelto i Magazzini Generali, dove ha tenuto un live il 24 aprile nel segno della ripartenza. Fresco dell’album Change the Show, uscito a gennaio 2022, l’artista l’ha definito frutto di un lungo periodo di riflessione.

«Questo album è nato da un intenso periodo di auto-riflessione, anche grazie a tutto questo tempo libero inaspettato. – ha dichiarato infatti Miles Kane – Ho scritto canzoni su alti e bassi, sogni ad occhi aperti, veri amici e sentimenti profondi. Ho imparato a lasciare che il futuro si compia da solo, rimanendo fedele a me stesso. E questo ha portato a quello che mi sembra un album davvero edificante».

Miles Kane, la scaletta del concerto

Don’t Let It Get You Down

Rearrange

Cry on My Guitar

Coup de grace

Nothing’s Ever Gonna Be Good Enough

Caroline

Blame It on the Summertime

Aviation

Give Up

Never Get Tired of Dancing

Inhaler

See Ya When I See Ya

Loaded

Don’t Forget Who You Are

Standing Next to Me

Colour of the Trap

Change The Show

Come Closer

Foto: Elena Di Vincenzo

