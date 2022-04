La storia dei Ninos du Brasil, la band protagonista dell’unico tour in lockdown

'IONOI' è il film di Nico Vascellari che racconta la storia dei Ninos du Brasil e del loro tour in lockdown.

Venti show in venti giorni, in venti case diverse attraverso le venti regioni d’Italia. Così il film IONOI di Nico Vascellari racconta la storia dell’unico tour al mondo di una band realizzato durante la pandemia, in pieno lockdown. In onda su Sky Arte lunedì 11 aprile alle 21.15, disponibile anche on demand e in streaming su NOW, IONOI ha seguito i Ninos Du Brasil, band nella quale lo stesso Vascellari milita, durante un tour dal 26 marzo al 14 aprile 2021 facendo tappa ogni giorno in una casa diversa.

Le performance si sono svolte all’interno di contesti domestici. E hanno avuto per pubblico solo ed esclusivamente le persone che abitavano quelle case. In questo modo lo show stesso si è tradotto in un momento intimo, che ha annullato totalmente il distacco tra artista e pubblico. E che soprattutto si è adattato alle storie e ai contesti sempre nuovi incontrati giorno dopo giorno lungo l’Italia intera.

IONOI si è svolto durante le settimane in cui il lockdown nazionale diventava più severo e l’intero paese entrava in zona rossa. Questo è stato possibile attraverso meccanismi di risposta alle norme vigenti, inventando stratagemmi in grado di reagire in modo propositivo nel totale rispetto della legalità alle direttive nazionali anti Covid19. La casa, da luogo di confinamento, diventa il baluardo di resistenza della creatività.

IONOI è un film scritto e diretto da Nico Vascellari, prodotto da The Apartment, società del gruppo Fremantle, e Codalunga, in onda su Sky Arte lunedì 11 aprile alle 21.15 disponibile anche on demand e in streaming su NOW.