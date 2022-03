Il Sónar Barcelona 2022 ha completato il programma musicale

Il Sónar Barcelona 2022 ha completato il programma musicale aggiungendo recentemente 30 nuovi artisti che arrivano da tutte le parti del globo!

La diversità e la freschezza della musica dance di tutto il mondo è rappresentata sia da nomi affermati che da quelli emergenti, è bello ritrovare alcune delle donne che stanno facendo grande questa scena nel mondo, sublime idea di unirne due così diverse: il back to back che Jennifer Cardini farà in console con Perel si preannuncia come un momento di fuoco e fiamme assicurate!

Per i suoni dal mondo, i nuovi in cartellone sono: Anfisa Letyago e Paranoid London uniti all’angolano Pongo, al sudafricano Scorpion Kings, all’australiano Partiboi69, al neozelandese Lady Shaka e a un altro b2b britannico-asiatico di Yung Singh e SUCHI. Non è tutto così sperimentale: poi ci si trova sotto palco a gustarsi un live adorabile, il cui nome del gruppo resta impronunciabile!

È stata aggiunta alla line up la collaborazione audiovisiva degli italiani Quayola e Seta col progetto Transient: un duetto di pianoforti motorizzati (che suonano senza l’ausilio dell’uomo), con proiezioni video annesse, tutto insieme a combinare un universo visivo e sonoro unico, qualcosa che spezza il fiato e lascia sospesi nello spazio. Quayola è l’artista italiano più googlato, e sicuramente il più interessante al momento, questa performance sarà una delle pietre luccicanti di questa edizione e andrà oltre la sua arte visiva.

Sono stati annunciati tanti show made in Spain, come il festival vuole ogni anno: Niño de Elche presenta il suo nuovo progetto Concert de músika festera con Ylia con un’orchestra di 40 elementi La Valenciana; poi c’è il duo catalano Maria Arnal e Marcel Bagés: espanderanno il suono di un coro usando l’intelligenza artificiale; e il famosissimo fenomeno queer spagnolo Samantha Hudson che debutta qui con un nuovo ‘variety show’; cantante, attore, performer, un animale da palcoscenico.

Tra le altre novità: il Sónar+D si sposta in nuovi spazi, occupando l’intero Palau de Congressos. Aggiunge nuovi contenuti, non solo talk, sul nuovo palco SónarÁgora e +D. Technology ad altissimo livello, è quello che tutto il festival vuole mostrare al mondo quest’anno: il nuovo spazio sarà dedicato a presentazioni con altissime componenti audiovisive e performance totalmente ibride.

Certo, resteranno i concerti, i dj set, le interessantissime conferenze sparse in tre giorni pienissimi, ma il Sónar è già futuro, oggi non basta più, domani è già arrivato!