Federica Baioni: il 5 marzo al Riverside Sounds Good di Roma

Una serata in compagnia del repertorio della brava songwriter romana nell’accogliente locale di viale Gottardo 12 in Roma (zona Monte Sacro). Con la partecipazione di Fabrizio Boffi, Stefano Napoli e Dario Esposito, gli altri componenti del Federica Baioni 4tet.

Quello con Federica Baioni sarà un viaggio tra jazz, canzone d’autore, ritmi latin e tributi alla canzone italiana rivisitati in quartetto con un occhio strizzato al teatro canzone e al sound anni ’60. Nella serata del 5 marzo al Riverside Sounds Good di viale Gorrado 12, Roma (zona Monte Sacro) non mancheranno poi incursioni nel cantautorato, con in scaletta alcuni brani originali della songwriter romana tratti dal suo disco La Vetrina delle Vanità (103 Edizioni Musicali – Edel) e dai suoi singoli. Il tutto da gustare accompagnati da un calice di rosso d’annata o da un flute di bollicine in un’atmosfera unica e decisamente stimolante. D’altronde Federica Baioni è una cantautrice ed interprete romana che ha partecipato a vari contest teatrali e televisivi in Italia e all’estero, suonando dal vivo da diversi anni con il suo quartetto ed esibendosi in vari festival tra cui: Umbria Jazz, Veneto Jazz, Casa del Jazz, Villa Celimontana, Auditorium Parco della Musica di Roma. Proviene dal jazz, ha partecipato ai più importanti contest internazionali maturando esperienze di studio al Berklee College of Music di Boston (Ma) Usa. Nel suo passato ci sono anche il gospel, il musical e l’etnica (ha collaborato con Milagro Acustico Ensemble per il tour teatrale del disco: Poeti Arabi di Sicilia (Ed.CNI). Ama la musica popolare romana che ripropone spesso oltre ai brani originali nei suoi live set in teatro. Ha partecipato al celebre tributo alla Ferri: Ti Amiamo Gabriella all’Auditorium Parco della Musica di Roma nel 2008 insieme a F.Mesolella degli Avion Travel e F.di Giacomo del Banco del Mutuo Soccorso. Nel 2011 ha pubblicato il suo primo cd La Vetrina delle Vanità (103Ed. Milano – Edel) un viaggio tra canzone d’autore, folk e jazz che ha riscosso plauso di critica e pubblico. Nel disco con lei e il suo quartet guest del jazz nazionale tra cui D.Scannapieco (sax di M.Biondi e Dee Dee Bridgewater). Dopo un fortunato tour promozionale (radio1, radio rai international e network esteri), nei teatri di tutta Italia e nei principali store Fnac e Mondadori, il disco è arrivato anche all’estero (ad Ottobre ha suonato nella prestigiosa BGU – Università di Minsk in Bielorussia durante la settimana della lingua italiana) grazie al progetto: Ambasciatori in Musica, organizzazione promossa dal Ministero degli Esteri e rivolta alle eccellenze della musica italiana nel mondo: www.ambasciatorinmusica.it. A Maggio del 2013 Federica e il suo quartetto vengono scelti dal prestigioso Premio Tenco per il tour del Tenco Ascolta 2013 che ha fatto tappa nella capitale. A Giugno del 2013 esce il nuovo singolo RUMBA PER NOI in rotazione nelle principali radio e web accompagnato da un meraviglioso video animato da Bottega D’Arte Ateneriena e disponibile su i-tunes e sulle principali piattaforme e store digitali. Nel Dicembre 2013 esce il nuovo singolo OLTRE FRONTIERA brano dedicato al tema dell’immigrazione vista con gli occhi di una giovane ragazza protagonista di un videoclip d’animazione girato in stop motion e realizzato dalla piccola produzione Bottega d’Arte Ateneriena su testo e musica di Federica Baioni. La clip fa il giro delle testate d’informazione nazionale: Rainews 24, Tg3 Linea Notte, Sat 2000 e Tg1 Do -Re – Ciak Gulp di V.Mollica. Federica è inoltre giornalista e reporter e spazia come un camaleonte dall’attualità agli esteri e all’ambito politico istituzionale. Una multitasking woman come ama definirsi. La sua moleskine è divisa a metà tra time code di interviste, servizi e note con appunti musicali. Uno dei suoi brani GRIDO DI PACE dedicato alla pace nel mondo è stato scritto durante una trasferta in Turchia. Due anime, due mestieri, due passioni convivono in lei, l’una alimenta l’altra: la cronaca e il jazz!

FEDERICA BAIONI 4TET

Jazz&Canzone d’Autore

Line up:

Federica Baioni – voce

Fabrizio Boffi – pianoforte

Stefano Napoli – contrabbasso

Dario Esposito – batteria

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

Prenotazione consigliata

Green Pass Obbligatorio

Riverside Food Sounds Good – Viale Gottardo 12 – Roma

Sito Artista: www.federicabaioni.it

Foto: Stefania Sapuppo