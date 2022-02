Chiello in tour a maggio con Oceano Paradiso Live 2022

Magellano Concerti annuncia quattro nuovissime date indoor di Chiello, previste per maggio 2022. Tutte le info.

Chiello annuncia quattro nuovissime date indoor, che compongono il cartellone dell’Oceano Paradiso Live 2022. Chiello ufficializza così l’ingresso nel roster di MK3 – agenzia di Management e Booking guidata dall’Avv. Manager Angelo Calculli – e si prepara a stupire i fan in una set list costellata di successi e canzoni che negli ultimi due anni hanno raggiunto risultati sorprendenti, legati anche al debut album Oceano Paradiso, uscito lo scorso ottobre, certificato disco d’oro.

Per l’occasione, Chiello sarà accompagnato da una band d’eccezione capitanata dal suo produttore di fiducia, Colombre, alla chitarra. Oltre a lui, Fausto Cigarini al basso e al violino, Francesco Bellani alle tastiere, Giulia Formica (Julie Ant) alla batteria.

Oceano Paradiso Live 2022, le date

13.05.22 NAPOLI – CASA DELLA MUSICA

19.05.22 ROMA – ATLANTICO LIVE

23.05.22 FIRENZE – TUSCANY HALL

30.05.22 MILANO – FABRIQUE

I biglietti per le date indoor sono in vendita dalle ore 14:00 di oggi, lunedì 28 febbraio, su Ticketone e Ticketmaster.

Chiello, all’anagrafe Rocco Modello, è un giovane cantante classe 1999, nato in una piccola località in provincia di Potenza (Venosa). Con la sua attitude e il suo talento è riuscito ad affermarsi tra i protagonisti di spicco della scena trap italiana assieme al gruppo FSK Satellite raggiungendo traguardi significativi come il Disco d’Oro FIMI per l’album d’esordio FSK Trapshit e arrivando alla prima posizione della classifica FIMI GFK con il secondo album Padre, figlio e spirito.