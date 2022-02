Massive Attack: tre date italiane a giugno 2022

La formazione britannica torna nel nostro Paese dopo l’ultima visita del 2019. Musicalmente innovatavi e convinti ecologisti i Massive Attack sono impegnati nella ricerca di soluzioni per limitare le emissioni nocive che si creano nell’ambito dei tour.

Anche se il loro silenzio discografico dura ormai da più di dieci anni (l’album Heligoland uscito nel 2010) i Massive Attack – la band che ha inventato il Trip Hop e ha fatto conoscere al mondo la sua originalissima unione di elettronica, dub e rock- torna in pista per una serie di eventi live. Fra le varie date ne sono previste anche tre in Italia per altrettanti imperdibili concerti: il 21 giugno a Roma alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, il 22 giugno al Milano Summer Festival (Ippodromo Snai San Siro) e il 24 giugno al Ferrara Summer Festival in Piazza Trento e Trieste. Il gruppo, formato da Robert Del Naja e Grant Marshall, dopo aver celebrato i vent’anni dell’album Mezzanine con un tour mondiale che nel 2019 ha visitato anche l’Italia, è pronto a tornare nel nostro paese per tre show che si preannunciano indimenticabili. Animati da una profonda convinzione ecologista e per fare la propria parte, i Massive Attack hanno collaborato con il Tyndall Center for Climate Change Research dell’università di Manchester, allo scopo di mappare l’effettiva impronta di carbonio di un tipico tour e individuare soluzioni riproducibili su scala internazionale per rivoluzionare il mondo della musica dal vivo. Ci auguriamo che ciò sia possibile già a partire da questi nuovi live che si annunciano imperdibili e richiameranno sicuramente un grande numero di appassionati. I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli iscritti a MyLiveNation su www.livenation.it a partire dalle ore 11:00 di giovedì 17 febbraio 2022. La vendita generale partirà invece dalle ore 12:00 di venerdì 18 febbraio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it, www.vivaticket.com e in tutti i punti vendita autorizzati.

21 GIUGNO 2022

ROMA, AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA – CAVEA

22 GIUGNO 2022

MILANO, IPPODROMO SNAI SAN SIRO

MILANO SUMMER FESTIVAL

24 GIUGNO 2022

FERRARA, PIAZZA TRENTO E TRIESTE

FERRARA SUMMER FESTIVAL