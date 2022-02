The Pineapple Thief: quattro date in Italia a febbraio

Dopo il tour europeo dello scorso autunno la band alternative rock inglese arriva anche nel nostro paese (a Roma, Auditorium Parco della Musica, il 22/2). Sarà uno dei primi imperdibili appuntamenti internazionali che apre una nuova stagione per i live in Italia.

The Pineapple Thief, la band alternative rock inglese capitanata da Bruce Soord e Gavin Harrison (King Crimson, Porcupine Tree), arriva finalmente in Italia per quattro date live. La formazione britannica si conferma così, dopo il tour europeo dello scorso autunno, come uno dei primi gruppi a realizzare un tour oltre i confini del proprio paese dopo il blocco causato dalla pandemia globale. I Pineapple Thief porteranno sul palco lo spirito del bellissimo Nothing But The Truth, l’ultimo album uscito su Kscope a ottobre 2021, testimonianza audio dell’evento live on demand della primavera 2021 che li cattura nel loro massimo splendore. Riguardo questa nuova serie di concerti il leader Bruce Soord commenta: “Il nostro recente tour in Europa ci ha ricordato quanto sia bello suonare dal vivo di fronte a persone in carne e ossa, finalmente. Siamo stati una delle prime band ad avventurarci di nuovo in Europa, lo si poteva percepire dall’energia del numeroso pubblico. È stato molto speciale. Non vediamo l’ora di tornare”. Giuste premesse, aggiungiamo noi, per una serie di concerti davvero imperdibili che non mancheranno di attirare numerosi appassionati.

Queste le date:

23.2.22 Trezzo sull’Adda (Milano) – Live Club

24.2.22 Roncade – Treviso – New Age

25.2.22 Roma – Auditorium Parco della Musica

26.2.22 Firenze – Viper Theatre