Tananai, le date di maggio (sold out) si spostano in venue più grandi

Continua il successo di Tananai, 'costretto' a spostare le date di maggio in venue più grandi. E anche i vinili sono già sold out.

A pochi giorni dalla partecipazione al Festival di Sanremo, Tananai – che ha riscosso un grande successo sui social e grazie al singolo Sesso Occasionale, in Top10 su Spotify Italia – annuncia lo spostamento dei live in venue più grandi nel mese di maggio.

Dopo il sold out in prevendita di entrambe le date, i concerti del cantautore milanese (prodotti da Friends & Partners) cambiano venue e si spostano rispettivamente lunedì 16 maggio al Fabrique di Milano e mercoledì 18 maggio all’Atlantico di Roma.

I biglietti acquistati in precedenza rimangono validi per le nuove date e location. I nuovi biglietti saranno disponibili dalle ore 16 di giovedì 10 febbraio presso i rivenditori ufficiali www.ticketone.it e www.ticketmaster.it.

Tananai, sold out anche i vinili

Sono sold out anche le stampe del progetto LP 7″/ 45 giri in edizione limitata autografata e baciata dall’artista. Nel vinile ci sono entrambe le canzoni presentate al Festival, Sesso Occasionale e la cover Comincia tu feat. Rosa Chemical. Il vinile tornerà disponibile nei prossimi giorni su Amazon e in tutti i negozi di dischi a partire dal 4 marzo.

Sesso Occasionale, inedito presentato al Festival di Sanremo, prodotto da Tananai e d.whale, continua a scalare le classifiche di streaming, superando i 2 milioni di stream in pochi giorni e classificandosi tra le dieci canzoni più ascoltate su Spotify Italia.