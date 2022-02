Mika in tour a settembre 2022 con ‘The Magic Piano’: tutte le informazioni

L’artista che sarà anche alla conduzione dell’Eurovision Song Contest annuncia una nuova speciale tournée per l’Italia.

Dopo l’annuncio sul palco del Festival di Sanremo – sarà alla conduzione dell’Eurovision Song Contest 2022 con Laura Pausini e Alessandro Cattelan – Mika comunica l’avvio di una nuova avventura live. L’artista, tra i cantautori pop più originali, sarà protagonista di uno speciale tour pensato appositamente per l’Italia. Prende, infatti, il via a settembre 2022 Mika – The Magic Piano (prodotto e organizzato da Mika stesso con Friends & Partners).

La tournée apre i battenti nella cornice unica dell’Arena di Verona per poi toccare le principali città italiane. Due le date per ogni tappa, una a teatro e una in arena secondo una formula inedita che racconta due volti dello stesso trascinante artista. Da una parte la scena teatrale sarà essenziale in una dimensione contenuta, con più dialoghi e arrangiamenti acustici. Dall’altra, lo show delle arene richiama quello che Mika porterà anche nel resto del mondo con la presenza di un palco satellite che lo avvicinerà al pubblico.

“Un nuovo tour in Italia! – scrive Mika su Instagram – Sono felicissimo di annunciare “The Magic Piano”, un grande tour su 10 date in Italia questo autunno, con non uno ma DUE spettacoli in ogni città. Un concerto sarà una serata intima a teatro e l’altro sarà un grande show nelle arene. […] Questi ultimi mesi sono stati estremamente produttivi nello studio e non vedo l’ora di condividere NUOVA MUSICA durante questi spettacoli!! Sia nell’intimo one-man-show acustico a teatro che nello show spettacolare delle arene!!”

Filo conduttore e denominatore comune degli show sarà il piano magico, al centro di entrambi gli spettacoli. Ecco gli appuntamenti in calendario (i biglietti sono in vendita su Ticketone e Ticketmaster):

VERONA (grande anteprima, settembre 2022)

Arena

Teatro filarmonico

*le date verranno comunicate entro il 12 febbraio 2022

FIRENZE

21 settembre 2022 – Teatro Verdi

22 settembre 2022 – Nelson Mandela Forum

BARI

25 settembre 2022 – Teatro Petruzzelli

26 settembre 2022 – Pala Florio

MILANO

29 settembre 2022 – Teatro degli Arcimboldi

30 settembre 2022 – Mediolanum Forum

ROMA

3 ottobre 2022 – Auditorium Parco della Musica

4 ottobre 2022 – Palazzo dello Sport

