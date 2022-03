Spotify celebra la Giornata Internazionale della Donna: tutte le iniziative sulla piattaforma

Tutte le iniziative di Spotify per la Giornata Internazionale della Donna: dalla cover di SUNMI a Elisa EQUAL Ambassador.

Spotify celebra la Giornata Internazionale della Donna con nuove iniziative e progetti sulla piattaforma, tutti dedicati ad amplificare le voci di artiste e creator. Infatti le artiste donne non sono ancora equamente rappresentate: in Italia la percentuale di ascolti di contenuti prodotti da donne è solo il 17% del totale. Da qui la necessità di un impegno concreto e crescente a loro favore.

Dunque, in occasione della giornata simbolo dedicata ai diritti delle donne, le cover delle playlist più popolari in Italia vedranno protagoniste alcune tra le artiste più amate, a partire da Elisa, che sarà anche EQUAL Ambassador del mese di Marzo e artista di copertina dell’omonima playlist. Da venticinque anni protagonista indiscussa della scena musicale italiana, con O Forse sei Tu si è classificata al secondo posto al Festival di Sanremo.

A partire dal venerdì 4 marzo, per tutta la settimana, le regine delle playlist saranno:

La nuova podcast playlist With Love e nuovi contenuti per EQUAL Hub

Dal punto di vista globale, invece, Spotify celebra la giornata internazionale della donna presentando With Love, una serie di playlist di podcast preparata in collaborazione con Invisible Hand e Pod People. With Love è nata con l’obiettivo di dare voce a 24 donne che hanno deciso di raccontare le loro storie, legami, momenti cruciali del proprio percorso di vita. A partire da artiste come Fefe Dobson e Pyra, cantautrici come Jennifer Decilveo e Kuinvi, creators come Munroe Bergdorf e Rintik Sedu fino ad arrivare ad attiviste come Dominique Morgan e Lauren Wasser. Raccolti in una collezione di tre playlist, questi aneddoti personali di saggezza, gratitudine e compassione danno l’occasione di entrare nel loro universo intimo, mettono in luce cosa significa essere una donna e mostrano l’impatto smisurato che hanno nel mondo.

Inoltre, Spotify ha dato nuova linfa all’EQUAL Hub, la raccolta di playlist di punta della piattaforma per celebrare le creator in tutto il mondo, aumentando la visibilità di 5 organizzazioni non-profitimpegnate sul fronte della parità di genere e delle loro playlist, tutte dedicate alle voci delle comunità che servono.

Le organizzazioni sono:

The Okra Project : collettivo impegnato nel fornire aiuto e supporto alle persone trans di colore.

collettivo impegnato nel fornire aiuto e supporto alle persone trans di colore. Vital Voices : non-profit impegnata sul fronte della rappresentanza femminile in posizioni di leadership.

non-profit impegnata sul fronte della rappresentanza femminile in posizioni di leadership. Women in Music : impegnata per ridurre il gender gap nell’industria musicale.

impegnata per ridurre il gender gap nell’industria musicale. Mama Glow Foundation : organizzazione che ha l’obiettivo di aiutare e supportare le donne durante il parto e la nascita dei propri figli.

organizzazione che ha l’obiettivo di aiutare e supportare le donne durante il parto e la nascita dei propri figli. Casa 1: non-profit sudamericana, rifugio per le persone LGBTQ+ cacciate di casa dalla famiglia.

Oltre al supporto sulla piattaforma, Spotify farà delle donazioni a ciascuna delle organizzazioni non-profit per sostenerle concretamente nelle loro aree di intervento.

L’unione di EQUAL e Spotify Singles: Ethel Cain, Bruses e SUNMI

Ma le novità presenti sull’EQUAL Global Hub non si limitano a With Love e alle playlist delle organizzazioni non-profit! Infatti, questo sarà pieno zeppo di nuova musica, grazie all’unione di EQUAL e Spotify Singles, il programma lanciato nel 2017 attraverso il quale diversi artisti propongono rivisitazioni di brani già esistenti, realizzando dei singoli esclusivi Spotify che complessivamente hanno raggiunto quota oltre 5 miliardi di streams. E in occasione della Giornata Internazionale della Donna, i due programmi si sono uniti per dar vita a tre nuove cover interamente prodotte da artiste e creator donne, con:

Ethel Cain, prima EQUAL Ambassador transgender di Spotify, e la sua cover di Everytime di Britney Spears.

La compositrice, cantante, cantautrice e produttrice messicana Bruses, dando un’anima più rock a Wannabe delle Spice Girls.

SUNMI, artista sudcoreana dalle forti note elettroniche, e la sua nuova canzone chiamata Oh Sorry Ya, insieme al duo di cantautori di Los Angeles, LYRE.

Durante tutto l’anno, Spotify è sempre in prima linea nella promozione della parità di genere anche in Italia, con iniziative come il report Il Gender Gap nella scena musicale italiana e Sound Up, progetto pensato per favorire l’equità verso le donne nel settore del podcasting.