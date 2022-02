Sanremo, le canzoni più ascoltate su Spotify nell’ultima settimana

La settantaduesima edizione del Festival di Sanremo si è conclusa con il trionfo di Mahmood e BLANCO, che sono stati protagonisti assoluti delle chart Spotify, sia in Italia che a livello globale. L’ultima weekly chart Spotify – quella della settimana tra il 3 e il 10 febbraio 2022, che include il Festival – ci conferma che Brividi è stata la canzone più ascoltata in Italia. Del resto, le prime 15 posizioni della classifica sono interamente occupate da canzoni in gara al Festival. Al secondo posto c’è Irama con la sua Ovunque Sarai, seguita da Ciao Ciao de La Rappresentante di Lista. Completano la Top 5 Insuperabile di Rkomi e farfalle di sangiovanni.

Mahmood e BLANCO coronano la loro incredibile settimana entrando anche nella top 10 della classifica settimanale globale, con Brividi, che si piazza alla posizione numero 9.

Ma tutti i brani del Festival sono entrati nel cuore degli ascoltatori italiani e sono stati ascoltati in loop specialmente nella settimana di Sanremo. Le 25 canzoni in gara hanno avuto – tra il 2 e il 6 febbraio (i giorni del Festival) – una crescita di ascolti di ben il 66% rispetto a quelle dell’edizione precedente. Inoltre, ben 7 tracce sono entrate nella Top 200 globale: solo una ci era riuscita nel 2021. Infine, la playlist Sanremo 2022 è stata la seconda più ascoltata al mondo in quegli stessi giorni.

È possibile ascoltare tutte le canzoni di questa grande edizione del Festival nella playlist dedicata, Sanremo 2022.