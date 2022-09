Vale Pain, il nuovo singolo è ‘Senza Emotions’ feat. Anna: il testo della canzone

Dopo la hit estiva, Vale Pain pubblica il brano ‘Senza Emotions’ insieme ad Anna. Leggi il testo e ascolta l’audio del singolo.

Vale Pain incontra Anna sulle note del nuovo singolo Senza Emotions (Warner Music), disponibile dal 9 settembre. Il brano arriva dopo la fortunata hit estiva Te quiero che ha portato la voce di Milano San Siro ai vertici delle classifiche di TikTok Italia per cinque settimane consecutive. Ora, il giovane artista del collettivo Seven 7oo torna a farsi ascoltare con una traccia nuova di zecca.

Anticipata da una sequela di spoiler social, Senza Emotions conferma alla produzione il sodale Nko. Cofirmato dalla stessa Anna e Vale Pain con il producer, il brano unisce due punti di riferimento della musica della Generazione Z. Dalle atmosfere estive al mood autunnale, le penne dell’urban italiano si fanno più malinconiche.

Cover singolo Warner Music

La spensieratezza della stagione calda lascia, così, spazio a un racconto intimo e toccante che mette a nudo i sentimenti. “Ho il cuore a pezzi, vorrei dirti più di quanto mi conosci”, cantano Anna e Vale Pain alle prese con tutti i dubbi che una relazione può sollevare. Due mondi lontani si guardano mettendo sul piatto il passato e il futuro, la fama e le emozioni da attraversare o allontanare per sempre.

Vale Pain feat. Anna: il testo di ‘Senza Emotions’

Non perdo tempo per un’altra baby mama

Il denaro porta solo

Rischi infamia

Tutti i miei amici

Sono fuori per la grana

Quindi su le mani figli di pu***a

Ho fatto scelte

Che dovevo non fare

Ma ho dovuto rischiare

Perché qua nessuno

Ti dà gratis da mangiare

E i miei c’han fame

I miei c’han fame

Vestiti nero ma non siamo a un funerale

Cerco il mio posto nel mondo

Non mi sto guardando attorno

Il battito mi sale

Adrenalina opps nel blocco

Nonna prega tutto il giorno

Proteggimi dal mondo

Dalla droga che vedo

Dalle spie che io c’ho attorno

Hai delle isole negli occhi

Ho il cuore a pezzi

Vorrei dirti più di quanto mi conosci

Ma no non posso

Io no non posso

Se vuoi fumiamo

E lo facciamo senza emotions

Mi dici che

A te non passerà mai

Ma chissà se tu la sai

La metà dei miei guai

Girerei il mondo

Solo per poi dire un giorno

Di esser stato in ogni posto

Senza il tuo profumo addosso

La vita che facevo non la immagino nemmeno più

Sto su un grattacielo e se mi guardi non cederò più

Io non ho tempo per un altro baby dad

Metà di ‘sti problemi sai che li hai causati te

Farò sempre più soldi quindi mi fido sempre meno

Son cresciuta tra mille volti, riconosco un uomo sincero

So che guardi da lassù vegli su di me con Dio

Non sei fiero dei tattoo, io avrei voluto dirti addio

Perché hai delle isole negli occhi

Pensa solo a me fanculo tutte ‘ste thotties

Ti porto dove il freddo mi gelava quell’inverno

Il posto non importa, sei tu che lo rendi bello.

Foto da Ufficio Stampa Warner Music